Råber Folketinget op: Der er brug for et løft i psykiatrien

Det nye psykiatriske hospital flyttede i november fra Risskov til Skejby.

Mandag var kronprinsesse Mary på besøg for at se de nye rammer. Selvom det var en glædens dag, så er der alligevel skår i glæden.

Læs også Så lykkedes det: Længe ventet besøg af kronprinsessen

Med store lyse og luftige lokaler med alskens farver på væggen ser det indbydende ud, men de nye rammer har ikke givet flere sengepladser på afdelingen, og det er der brug for, mener SIND.

Ifølge formand for SIND – landsforeningen for psykisk sundhed, Knud Kristensen, er det et stort problem, at psykiatrien har så snæver en økonomiramme, der giver store besparelser på området.

05:02 VIDEIO: 19-årige Marie Skovbo Bremer fra Aarhus ved om nogen, hvad det vil sige at blive kastet rundt i det psykiatriske system, hvor ressourcerne er knappe. Luk video

- I stedet for at sørge for plads til udvidelser, så der er plads til de patienter, der skal være. Så gør man det modsatte og besparer, siger Knud Kristensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Formand for psykiatri- og socialudvalget i Region Midtjylland, Jacob Klærke (SF), er enig med Knud Kristensen i, at der er mangel på sengepladser på det psykiatriske hospital.

- Vi har ikke pengene til at bygge til. Hvis vi skal finde pengene selv i regionen, så kommer der til at gå lang tid. Derfor har vi brug for, at Folketinget træder til, siger Jacob Klærke (SF).

Det er meget utilfredsstillende, at patienter, der har behov for at blive indlagt, ikke kan blive det. Knud Kristensen, formand for SIND - landsforeningen for psykisk sundhed.

Mangel på sengepladser har den konsekvens, at flere patienter bliver afvist, når de ønsker at lade sig indlægge.

- Det er meget utilfredsstillende, at patienter, der har behov for at blive indlagt, ikke kan blive det. Samtidig er der også patienter, som bliver udskrevet for tidligt, og det er bare ikke godt nok, siger Knud Kristensen.

Læs også Teenager indlagt 16 gange på et år: Marie blev kastet rundt i psykiatrien

Under valgkampen lovede flere østjyske politikere, at der ville komme et løft i psykiatrien. Og det er et løfte, som Jacob Klærke håber, at de holder fast i.

- Der er brug for et løft over hele banen, og jeg håber, at folketingskandidaterne holder deres løfter, siger han.