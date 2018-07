Quidditch på jorden: - Alle ser dumme ud med en kost mellem benene

Med en kost mellem benene løber Harry Potter-glade Quidditch-spillere rundt på græsset i Universitetsparken i Aarhus.

De træner hver mandag – og selvom spillerne ikke kan flyve, så er spillet ifølge Maija Bindzus fra Aarhus alligevel fedt.

- Alle ser dumme ud med en kost mellem benene, så alle kan være med, uanset om du er ny eller gammel i sportsgrene, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Quidditch-klubben Aarhus Owls Quiddish har åbnet op for, at alle kan komme helt uanmeldt og nyde spillet fra de kendte Harry Potter bøger.

- Det fleste, som prøver det, finder ud af, at det i virkeligheden er et meget dynamisk spil, siger Mathias Boe, der er formand for quidditch klubben.

Et spil med forskellige roller

Der er mange forskellige roller på quidditch-banen. Baskere skyder modstandere med store bolde og tvinger dem dermed til 20 sekunders pause.

Søgeren går efter ”lynet”, som er en bold, der hænger bag på dommeren.

Målmanden står foran mål-ringene for at forsvare, mens angriberne i den anden ende forsøger at score.

Og netop de mange forskellige roller tiltaler Maija Bindzus.

- Håndbold er meget, at alle har samme rolle. Her er der forskellige spil og roller integreret i spillet. Vi har taget elementerne fra quiddish og taget det ned på jorden, siger Maija Bindzus.

Et mål om flere spillere og landskampe

Der er store drømme at finde på quidditch-banen i Aarhus.

- Målet er, at vi kan stille hold til turneringer som landshold, siger formand Mathias Boe med henvisning til, at de faktisk allerede har deltaget i turneringer til Harry Potter festivaler mod syv andre nationer.

Jens Jakob Kristiansen er med for anden gang, og han har bestemt ikke tænkt sig at stoppe foreløbigt.

Jeg ville elske at være med til turneringerne. Der er både nordiske og europæiske turneringer. Jens Jakob Kristiansen, medlem, Aarhus Owls Quidditch

- Jeg ville elske at være med til turneringerne. Der er både nordiske og europæiske turneringer. Det ville være super fedt, siger han og fortsætter:

- Folk tager det ikke vanvittigt seriøst, og det betyder noget for mig, at jeg kan være med, selvom jeg ikke er en sindssyg sportsfyr.

Aarhusianerne synes om idéen

På havnen i Aarhus vil Jacob Lillelund ikke udelukke, at han en dag vil prøve quidditch.

- Det er vildt. Det kunne være sjovt. Det har nok noget med nostalgi og Harry Potter i barndommen at gøre, siger Jacob Lillelund.

Bjarke Thomsen fra Aarhus er lidt mere splittet.

- Jeg synes, at det er skide fedt, hvis de har det sjovt med det. Men det er nok ikke en sportsgren, som jeg vil tage op, siger Bjarke Thomsen.