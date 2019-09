Pust, pust, pust: Kommune sætter ind mod KOL-lunger

Vil du ha' testet dine lunger? Sådan lyder det overalt i Norddjurs Kommune, hvor Sundhedsskolen har succes med at komme ud blandt folk og oplyse dem om sygdommen KOL.

I dag rykkede de ud i Super Brugsen i Auning, hvor de udstyret med en lungefunktionsmåler testede potentielle KOL-patienter. Førhen har det været svært at få folk til at opsøge Sundhedsskolens tilbud, men siden de rykkede ud af deres lokaler i Grenaa, har de udført cirka 600 lungefunktionstest og besøgt godt 25 virksomheder, forsamlingshuse og supermarkeder i Norddjurs Kommune.

Cirka 320.000 danskere har KOL. Men omkring halvdelen ved ikke, at de har sygdommen. Enten fordi de har fået en forkert diagnose, eller fordi de slet ikke har været til lægen.

- Vi ved, at de her KOL-borgere er derude i kommunen, men de henvender sig ikke selv. Så det er rigtig vigtigt, at vi laver et opsøgende arbejde, for at få borgere med KOL til at deltage i Norddjurs Kommunes tilbud, fortæller Mette Bech M’hamsadji, der er sundhedskonsulent hos Sundhedsskolen til TV2 ØSTJYLLAND.

Over 5000 danskere dør af KOL hvert år. Det betyder at Danmark har den højeste dødelighed af KOL i EU.

Siden Sundhedsskolen rykkede ud af deres lokaler i Grenaa, har de udført cirka 600 lungefunktionstest og besøgt godt 25 virksomheder, forsamlingshuse og supermarkeder i Norddjurs Kommune

Også opsøgende på Facebook

En af dem der satte munden til måleren og pustede til i dag, var Bent Hansen fra Randers:

- Jeg stoppede med at ryge for 12 år siden, så jeg tænkte, at det kunne være interessant lige at få tjek på, hvordan så det egentlig ud. Var det blevet bedre, eller om det var status quo, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Også på Facebook har Sundhedsskolen været opsøgende i deres arbejde for at få flere til at gøre brug af Sundhedsskolens tilbud til KOL-patienter.

Det faldt blandt andet Anne Marie Skaarup fra Ørsted over. Hun har haft KOL i 10 år og har en lungefunktion på 30 procent:

- Det betyder, at man ikke kan de samme ting, som man kunne før. Man har ikke luft til at gøre de samme ting, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom hun løbende har fået hjælp til sin sygdom, er hun glad for, at hun fandt Sundhedsskolens tilbud via Facebook.

- Det har gjort, at jeg igen lige har fået et spark til, hvad det er, som er sundt og godt for mig, siger Anne Marie Skaarup.

Anne Marie Skaarup opdagede Sundhedsskolens tilbud på Facebook. Det har hjulpet hende med hendes KOL-sygdom.

Vær opmærksom på symptomerne

Efter dagens indsats i Super Brugsen i Auning kan Sundhedsskolen pakke tilfredse sammen:

- Vi har da et par stykker, som vi skal have kontaktet efterfølgende, og vi er kun glade, hvis vi kan tilbyde dem et forløb som kan hjælpe dem med at være forsat aktive i hverdagen og være mindre besværet, siger Lotte Oldrup Rasmussen, fysioterapeut hos Sundhedsskolen til TV2 ØSTJYLLAND

Anders Løkke Ottesen er overlæge på Aarhus Universitetshospital og for ham at se, er det en rigtig god ide at møde folk, der hvor de er. Netop fordi det er svært, at få folk til at gå til lægen:

- Problemet er, at de fleste først går først til lægen, når de har mistet cirka halvdelen af deres lungefunktion. På det tidspunkt er lungevævet ødelagt, og det kan man ikke rette op på. Så det er en god ide at komme til lægen tidligt, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.

Symptomerne på KOL er hoste, opspyt af slim og åndenød. Men det er ikke altid, at man opdager, at det er KOL-relateret, før det er for sent:

- KOL-sygdommen udvikler sig langsomt. Ofte over 20-40 år. Derfor når man at tilpasse sig og mærker ikke symptomerne, før det er for sent. Det er ikke normalt at have den slags symptomer, så det gælder om at komme til lægen, siger Anders Løkke Ottesen.