Pust af sommervarme giver onsdag op til 27 grader

Har man ikke fået badet nok eller bare gerne vil nyde lidt mere sommervejr med sol og varme, så har man mange steder i landet muligheden onsdag, og torsdag kan man også være heldig at få fortsat sommerligt vejr.

Efter en solrig tirsdag venter en varm onsdag, når sommervarme fra Sydvesteuropa strømmer frem mod Danmark fra syd og sender termometeret op over 25 grader.

Fronter med skyer og regn ligger dog ikke langt fra os og vil i perioder kunne true i Jylland.

00:58 VIDEO: Hr kan du se vejrudsigten for onsdag og de kommende dage i Østjylland. Luk video

De fleste får sol og lokalt op til 27 grader

De bedste chancer for rigtigt sommervejr med sol og varme har man øst for Lillebælt, hvor man på Fyn og Sjælland samt sydliggende øer på trods af et sløret skydækket kan se frem til en sommerdag, som vi kender den fra maj, juni og juli.

I Jylland kan der i perioder komme flere tætte skyer og lægge en dæmper på sommervarmen, men her skal man ikke miste modet helt, for mange steder vil solen bryde igennem i lange perioder og sikre en sommerdag.

Varmest ventes det at blive over den sydlige del af landet, hvor temperaturen kan nå 27 grader.

Progonse: Så varmt ventes det at være onsdag. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Kun et år overgår sommeren 2018

Med udsigt til så meget sommervarme vil det onsdag være sommerdag nummer 70 dette år. Det er et antal sommerdage, vi mindst skal tilbage til 1947 for at finde.

På trods af en front med skyer og regn nærmer sig, kan vi få endnu en sommerdag på torsdag, hvor man især i den sydlige og østlige del af landet kan se frem til en varm og solrig dag.

Fredag er det slut med sommervarmen, og weekenden ser kølig og blæsende ud med risiko for byger.