Pulsen op og store smil: - I denne weekend føler vi os alle ens

Øl og tømmermandsmad er standard, når 31 unge fra hele Europa samles i en weekend.

Mere sjældent er det, at de alle har sygdommen medfødt knogleskørhed.

- I denne weekend føler vi os alle ens. Der er ingen, der er anderledes her, siger Gareth Cumming, der har taget turen fra Bristol i England for at være med.

Gareth Cumming kommer fra England, og på campen er der deltagere fra otte forskellige lande.

Mange gode venskaber

Det er fire unge østjyder med medfødt knogleskørhed, der arrangerer campen på Pindstrup Centret på Djursland denne weekend.

- Det er noget af det gode ved at have et handicap, at man får så mange gode venskaber på grund af det, siger Marie Holm Laursen fra Aarhus.

Lørdag stod den blandt andet på fitness for de 31 deltagere i weekendens camp på Djursland.

Når man lider af knogleskørhed, har man blandt andet meget skrøbelige knogler, og Marie Holm Laursen gennem sit liv brækket knogler hele 500 gange.

I Danmark er der cirka 300 personer, der lider af knogleskørhed. Til weekendens arrangement er der kommet folk fra både Spanien, England, Norge, Belgien, Sverige, Tyskland og Holland for at være med.

Søndag var de med til at lave fitness, der fik pulsen op og smilene frem.

Læs også 21-årige Marie blev nedværdiget: - Jeg stivnede og følte mig så lille

- Man er megahøj ovenpå sådan en weekend og glad, fordi det er vildt sjovt at være sammen, siger Marie Holm Laursen.

Og det gør en forskel at grine sammen med nogen, som har samme sygdom som en selv.

- Man ved bare lige præcis, hvordan hinanden har det. Man kan også nemmere joke om det og have god humor om det, siger Mathilde Medum Nielsen fra Aarhus.

Du kan se mere fra arrangementet i videoen øverst på siden.