PTSD-ramt lokofører: Kan arbejde ni timer om ugen

I løbet af sine 26 år som lokofører var Brian Borg involveret i otte alvorlige ulykker. Tre af gangene var han ved at miste livet.

Det medførte, at han i 2017 fik konstateret PTSD af en psykiater. Arbejdet som lokofører kunne han ikke længere passe.

Udsigt til førtidspension

I øjeblikket er Brian Borg i arbejdsprøvning som pedel på Lokalcenter Hjortshøj. Ni timer om ugen.

Hans sidste arbejdsdag som lokofører i DSB var i april 2018. Efter 26 år.

De otte traumatiserende ulykker sendte ham til sidst til tælling. Ramt af PTSD som 53-årig var udsigten førtidspension.

- Ud fra alle eksperters udtalelser var kommunen jo godt klar over, at jeg ikke var i stand til at kunne passe et arbejde, siger Brian Borg til TV2 ØSTJYLLAND.

De dystre fremtidsudsigter ramte ham hårdt.

- Det slog mig fuldstændig ud, at det skulle ende sådan. Det blev jeg ked af, siger Brian Borg.

På trods af de psykiske mén fra sit tidligere arbejdsliv som lokofører, ville Brian Borg prøve at arbejde nogle timer om ugen for at holde sig i gang.

Skal hjem og hvile

Brian Borg har fået afslag på at få anerkendt sin PTSD som en arbejdsskade. Men fortidens hændelser som lokofører, mærker han efter få timer i prøvejobbet som pedel.

- Så er min harddisk fyldt op. Så skal jeg hjem og hvile, siger Brian Borg.

For fortidens oplevelser har på ingen måder sluppet Brian Borg.

- Jeg døjer stadig med flashbacks fra ulykkerne, siger Brian Borg.

Brian Borg er i arbejdsprøvning på et lokalcenter. Ni timer om ugen. Hver gang han har udført en opgave, har han brug for at sidde ned og slappe af.

Han sover dårligt. Og hver gang han har udført en opgave på lokalcentret, slapper han af i et par minutter.

- Jeg kommer nok aldrig over det at have PTSD, men det vil give mig rigtig meget, at jeg i det mindste passe et job få timer om dagen, siger Brian Borg.

