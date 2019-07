PTSD-lokofører: Det er ikke første togulykke ved Trustrup

Lørdag blev Østjylland rystet af en frygelig togulykke, som kostede halvdelen af en norsk familie livet. Ulykken skete ved en jernbaneoverkørsel nær den lille by Trustrup på Djursland.

Ved samme lille by oplevede den nu tidligere lokomotivfører Brian Borg i 1998 en stort set identisk ulykke.

Overkørslen ved Trustrup har ikke bom, men derimod skilte, samt blinkende lys og advarselslyd, når der kommer tog. I forhold til reglerne er overkørslen helt som den skal være. Men om reglerne så er, som de skal være, det er Brian Borg i tvivl om.

Brian Borg er stoppet med at køre tog, efter at han som lokofører oplevede en række uheld, der gav ham PTSD.

Han er tidligere lokomotivfører i DSB og ramte for 21 år siden en lastbil med sit tog nær samme by.

- Det er en fuldstændig identisk måde, ulykken er sket på, fortæller han, om den togulykke, som han var involveret i på en jernbaneoverkørsel nær Trustrup, fortæller han.

Aarhus Stiftstidende bragte tilbage i august 1998 en artikel om togulykken, som også skete på en jernbaneoverkørsel nær Trustrup.

For dårligt

Den 17. august 1998 overså en 21 år gammel lastbilchauffør blinkene og lysene og kørte ud foran det tog, som Brian Borg var lokofører i.

- Jeg kan egentlig ikke forstå, at man stadig 20 år efter den ulykke, jeg var indblandet i, ikke har bomme. Det synes jeg, er for dårligt. Især fordi det kørslen på strækningen har ligget stille i 2-3 år, hvor man har haft alle muligheder for at opgradere sikkerheden, siger han.

Bilen med den norske familie kørte ud foran letbanen og endte ved en køreledning flere meter væk. Havarikommissionen er i øjeblikket ved at undersøge årsagen til ulykken. Foto: Per Øxenholt / Ritzau Scanpix

- Jeg synes slet ikke sikkerheden er god nok, når der kun er lys og lyd, for der findes jo løsninger, der er mere sikre, som for eksempel bomme.

en 21-årige lastbilchauffør overlevede ulykken men blev svært hjerneskadet. Brian Borg er også mærket af ulykken og lever i dag med PTSD. Efter at have kørt tog i mere end 20 år var han for to år siden tvunget til at trække stikket.

Anders Høegh er vred efter ulykken nær hans bopæl. Han har i mange år tænkt, at overkørslen var usikker og er chokeret over at sikkerheden ikke er forbedret, siden DSB kørte på strækningen.

Signal upålideligt

Den lokale landmand Anders Høegh har boet nær ulykkesoverkørslen i 26 år og krydser skinnerne der et par gange om dagen. Han er vred over, at der ikke er blevet installeret bomme, inden letbanen begyndte at køre på strækningen.

- Hvorfor fanden er det ikke blevet lavet færdigt?, spørger han vredt med henvisning til, at bommene til overkørslen er leveret, men endnu ikke monteret.

- Jeg har hjulpet flere ældre damer, der ikke har turdet at køre over, over jernbanen dernede i årenes løb og nu troede vi alle sammen at det ville blive mere sikker, når letbanen kom, siger Anders Høegh

Lokale lagde søndag blomster ved jernbaneoverskæringen, hvor en far og en 7-årig dreng søndag mistede livet. Foto: Van Norde - Ritzau Scanpix

Ifølge direktøren for Aarhus Letbane Michael Borre er overkørselsanlægget på stedet for lørdagens dødsulykke det samme, som det anlæge DSB benyttede, da de kørte på strækningen.

Det beroliger på ingen måde Anders Høegh.

- Tidligere, da DSB kørte på strækningen, da stod lyset ind imellem og blinkede hele dagen uden, at der kom tog og så mistede man jo respekten for lyset, siger han.