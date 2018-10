Psykolog: Lyt ikke på selvværdsguruerne

Styrk dit selvværd i dag med 7 konkrete råd.

Nettet flyder med guides til et styrket selvværd og et hav af tilbud om at få hjælp til begynde selvværdsrejsen. Den eneste vej til et bedre selvværd er at indstille jagten, mener ekspert.

- Det er en umulig kamp at jagte et bedre selvværd, for den er tabt på forhånd, lyder det fra børne- og ungdomspsykolog Emil Rask til TV2 ØSTJYLLAND.

Han specialiserer sig i behandling af børn og unge med angst og møder mange patienter med et ønske om et bedre selvværd.

Østjyske kvinder føler sig hæmmet af deres syn på dem selv 33% går ikke på stranden eller i svømmehallen 24% føler sig hæmmet ift. seksuelt samvær 21% går ikke i bad efter træning 19% fravælger fester og byture 16% føler kroppen hæmmer dem i at starte til idræt 13% føler at kroppen hæmmer dem ift. at indgå i et parforhold KILDE: Epinion for TV2 ØSTJYLLAND

- Jagten på et bedre selvværd kan ende med en tilstand, hvor vi aldrig kommer til at have det helt med os selv, som vi gerne vil, siger han og uddyber:

- I stedet minder vi hele tiden os selv om, at vi ikke er gode nok lige nu.

Selvværdscoach: Du kan negliere dit lave selvværd

Den udlægning køber Marianne Nielsen ikke. Hun er selvværdscoach og driver virksomheden MN Coaching, hvis motto er - "Giv slip på din indre selvmobber."

Hun oplever ikke, at det giver bagslag at få et bedre selvværd.

Læs også Unge kvinder føler sig hæmmet under sex: - Ser jeg grim ud i den her stilling?

- Har du lavt selvværd, så kan du ikke negliere det. Det er ikke i din søgen efter at få det bedre, at du får det dårligt. Det er selve dit lave selvværd, der er problemet, siger Marianne Nielsen.

Hun serverer ikke en tjekliste og en entydig guide til dem, som søger hjælp hos hende.

- Men nøglen er blandt andet at få udfordret sit tankemønster om sig selv og omverdenen. Derfra kan folk begynde at arbejde med, hvad det er, som giver dem lavt selvværd, uddyber hun.

Uden jagten går det bedre

Emil Rask derimod mener, at folk kan få det bedre, hvis de indstiller deres søgen efter et godt selvværd.

Han forstår til fulde, at folk gerne vil have det gode selvværd.

- Men når folk bliver så fokuseret på at få et bedre selvværd, så kommer de til at opfatte kritik og fejl som en trussel mod vores selvværd, siger Emil Rask.

Isoleret set kan der sagtens gemme sig et godt råd her og der i de mange guides til et godt selvværd.

Har du lavt selvværd, så kan du ikke negliere det. Det er ikke i din søgen efter at få det bedre, at du får det dårligt. Det er selve dit lave selvværd, der er problemet. Marianne Nielsen, selvværdscoach

- Men der er også budskaber og råd, som bare ikke virker. Eksempelvis kan du læse flere steder, at du skal kigge dig selv i spejlet og sige til dig selv, at du er god nok. Det virker altså ikke i længden, siger Emil Rask.

Den del er selvværdscoach Marianne Nielsen enig i.

- Du får det selvfølgelig ikke bedre af hele tiden at overbevise dig selv om, at du er god nok. Der skal mere til end det. Men det giver stadig ikke mening at klandre folk for, at de søger hjælp til et bedre selvværd, siger hun.

Sundt og naturligt at tvivle

Mange af de unge, som kommer til psykolog Emil Rask, begynder med at sige, at de har et for lavt selvværd, og at de skal have hjælp til at få det bedre med dem selv.

- Jeg prøver at få dem til at sætte ord på, hvad det er for liv, de gerne vil leve, og hvilke værdifulde ting, de gerne vil lave mere af, siger han og fortsætter:

- Og så er det helt naturligt at tvivle på sig selv. Når vi tvivler på os selv, så er det et tegn på, at vi har gang i noget som er vigtigt i vores liv.

Særligt blandt unge vil det næsten være unaturligt ikke at tænke, at man nogen gange kunne være bedre.

- Hvis vi bliver ligeglade med, hvad andre tænker om os, så hjælper det os overhovedet ikke. Der er brug for den her indre guide af tvivl, som hjælper os til at forstå, hvornår vi har gang i noget vigtigt.

