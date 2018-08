Psykolog frataget autorisation: Sigtet for at have sex med klient

- Du er ikke andet end en husslave.

Sådan skrev en mandlig psykolog angiveligt til sin kvindelige selvmordstruede klient, som han ifølge Psykolognævnet også lånte sit sommerhus ud til og havde et seksuelt forhold til.

Manden har derfor fået frataget sin autorisation i seks måneder, og er af Østjyllands Politi sigtet for at have udnyttet sin position til at få sex med klienten. Det bekræfter politiet over for TV2 ØSTJYLLAND.

Det her er en meget usædvanlig sag. Paragrafferne bruges ikke særlig tit, og når de gør, er det heldigvis sjældent, at det er en læge eller en psykolog, der er sigtet. Jhin Lee, anklager Østjyllands Politi

Psykologen har skrevet bøger om mindfulness, han får ros for sine arbejdsmetoder og har undervist andre psykologer.

- Manden er sigtet for at have misbrugt sin stilling til at få samleje og anden kønslig omgang end sex med en klient. Vi sigter ham på baggrund af afhøringer af den forurettede og sms-korrespondance mellem dem, siger anklager hos politiet, Jhin Lee, til TV2 ØSTJYLLAND.

Helt præcist er manden sigtet for at have overtrådt paragraf 220 og til dels 225 i straffeloven, der omhandler at udnytte sin position eller stilling til at gennemtvinge sig sex og anden kønslig omgang end sex med en person.

Psykologen har ifølge sigtelserne også lånt sit sommerhus ud til kvinden, hvor de har opholdt sig sammen. Foto: Genre

Som følge af sigtelserne mod manden har den offentlige myndighed, som afgør klager over autoriserede psykologer, Psykolognævnet, frataget ham autorisationen midlertidigt i seks måneder, og han kan altså ikke i den periode virke som autoriseret psykolog.

Det fremgår af en afgørelse på nævnets hjemmeside.

Forsøgte at begå selvmord

- Vi overvejer også at nedlægge påstand i retten om, at han ikke må virke som psykolog længere, siger Jhin Lee og fortsætter:

- Det her er en meget usædvanlig sag. Paragrafferne bruges ikke særlig tit, og når de gør, er det heldigvis sjældent, at det er en læge eller en psykolog, der er sigtet.

Du er ikke andet end en husslave. Sms fra psykologen

Det seksuelle forhold skulle, ifølge sigtelserne, have fundet sted i perioden fra den 6. december 2016 til den 6. marts 2017. I november blev kvinden vurderet til at være selvmordstruet, og hun havde forsøgt at tage sit eget liv.

Omkring denne periode gennemgik hun et forløb hos psykologen, og hans arbejdsmetoder i den forbindelse kritiseres af Psykolognævnet.

Disse er således sammen med sigtelserne mod manden årsagen til, at han nu ikke længere kan kalde sig autoriseret psykolog.

- Du er ikke andet end en husslave, skrev manden nemlig blandt andet til klienten.



Ydmygende sms'er

Psykologen forklarer sms'erne med, at de var del af en behandling, hvor han efter aftale med klienten skulle sende grænseoverskridende og ydmygende beskeder, for at hun kunne lære at sige fra.

Den fremgangsmåde tager Psykolognævnet afstand fra i sin afgørelse.

Vi vurderer, at der er risiko for, at andre klienter kan blive udnyttet. Psykolognævnet

- Vi vurderer, at det er udtryk for grov tilsidesættelse af dine forpligtelser som psykolog, at du ikke har bevaret en professionel distance til din klient, står der på nævnets hjemmeside.

Derudover lægger Psykolognævnet også vægt på, at den pågældende psykolog rent faktisk selv var i ambulant behandling og havde psykiske problemer på tidspunktet for de påståede sigtelser.

- Da vi vurderer, at der er risiko for, at andre klienter kan blive udnyttet, er det vores opfattelse, at der er tale om påtrængende tilfælde, hvor dit fortsatte virke som autoriseret psykolog frembyder overhængende fare, lyder det derfor i afgørelsen.

Arbejder stadig som psykolog

Indtil videre har psykologen fået taget sin autorisation i et halvt år, og inden for den nærmeste fremtid skal en retssag afgøre, om han er skyldig i sigtelserne. Herefter vil Psykolognævnet formentlig tage stilling til, om han kan få autorisationen tilbage.

I mellemtiden åbner der sig en anden problemstilling.

For selv om den sigtede psykolog lige nu ingen autorisation har, kan han sagtens fortsætte sit arbejde. Noget TV2 ØSTJYLLAND ved selvsyn har konstateret, at han gør.

Ingen er jo mere interesserede end os i, at vores fag ligger uantastet. Borgerne skal kunne regne med, at tingene er i orden, når de opsøger en psykolog. Eva Secher, formand for psykologforeningen

Reglerne på psykolog-området er nemlig strikket sådan sammen, at Psykolognævnet kun kan fratage psykologen hans autorisation og ydernummer samt offentliggøre hans navn på deres hjemmeside, men ikke forhindrer ham i at fortsætte som psykolog uden autorisation.

Formanden for psykologforeningen Eva Secher ønsker ikke at udtale sig om den konkrete sag, men mener, at reglerne bør skærpes:

- Hvis man begår noget alvorligt som autoriseret psykolog, så kan ydernummer og autorisation fjernes. Men psykologen kan fortsat kalde sig for psykolog. Vi ønsker, at der skabes mulighed for, at Psykolognævnet kan handle yderligere i særligt alvorlige tilfælde, siger hun og uddyber:

- Ingen er jo mere interesserede end os i, at vores fag ligger uantastet. Borgerne skal kunne regne med, at tingene er i orden, når de opsøger en psykolog.

Burde ikke kunne kalde sig psykolog

Man behøver altså ikke autorisation for at kunne arbejde som psykolog, og det bekymrer formanden for Sind, Knud Kristensen.

- Vi så gerne, at der var mere styr på, hvem der har lov til at hjælpe for eksempel psykisk sårbare mennesker, siger Knud Kristensen.

Det virker helt barokt, at denne her psykolog kan fortsætte med at behandle patienter. Henrik Day Poulsen, psykiater

- Hvis man sørger for kun at gå til en psykolog, der er autoriseret, så har man en sikkerhed, men det føler vi os ikke overbevist om, at patienterne er klar over, så jeg kunne godt tænke mig nogle skarpere regler for, hvem der overhovedet må tage sig af at hjælpe folk, som har psykiske problemer.

Han så gerne, at man også kunne pille ved psykologers ret til at kalde sig psykologer.

- Hidtil har vi gået ud fra, at hvis man bare fjernede psykologernes autorisation, så havde patienterne en beskyttelse, men der er noget, der tyder på, at det ikke er nok. Derfor kunne jeg sagtens forestille mig, at man også skulle have frataget retten til at kalde sig psykolog, hvis man var dømt for at have misbrugt sine patienter.

Knud Kristensen fra Sind vil pille ved psykologers ret til at kalde sig psykologer, hvis de bliver dømt.

Virker helt barokt

Psykiater Henrik Day Poulsen er helt enig:

- Det virker helt barokt, at denne her psykolog kan fortsætte med at behandle patienter. Så der mener jeg, at man skal se på, om denne her praksis skal fortsætte.

Med til at gøre systemet endnu mere skævt er det også, at Psykolognævnet ikke længere skal føre tilsyn med psykologer, som har fået frataget autorisationen.

- Når Psykolognævnet fratager en psykolog sin autorisation, så kan nævnet ikke længere føre tilsyn med psykologen, men psykologen kan fortsat praktisere. Det er uhensigtsmæssigt, siger Michael Kaster, der er psykolog og formand for de Børnesagkyndige Psykologer i Dansk Psykologforening.

Han fortsætter med endnu en tankevækkende detalje om reglerne:

- Når man som psykolog har en autorisation, så betyder det, at man er underlagt Psykologloven. Ikke-autoriserede psykologer er ikke underlagt Psykologloven.

I interviewet her sætter psykiater Henrik Day Poulsen flere ord på, hvorfor reglerne i dag er problematiske.

TV2 ØSTJYLLAND har været i kontakt med den sigtede psykolog, men han ønsker ikke at udtale sig i sagen.

Psykologens forsvarer, Klaus S. Rasmussen, fortæller, at han og den sigtede endnu ikke har set anklageskriften, og derfor ønsker han heller ikke at udtale sig om den konkrete straffesag.