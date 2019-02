Psykolog fængsles: Kendt skyldig i at have udnyttet klient til sex

Fredag eftermiddag er dommen faldet over den aarhusianske psykolog, som er tiltalt for at have udnyttet sin stilling og position til at få sex med og forskellige seksuelle ydelser af en kvindelig patient.

En enig domsmandsret vurderede den 57-årig psykolog skyldig, og han er idømt tre måneders fængsel. Den første måned skal afsones nu, imens de resterende to er betingede og skal først afsones, hvis han begår anden kriminalitet inden for det næste år.

Han valgte noget rystet at anke dommen på stedet. En af tilhørerne, som har en relation til den dømte, brød sammen i tårer efter domsafsigelsen.

Retten mener, at ofrets troværdige vidneforklaring sammenholdt med en lang række sms'er mellem psykologen og hende er nok til at dømme psykologen. Ligesom at andre vidner også talte for at dømme psykologen.

Ud over fængselsstraffen blev han frataget retten til at virke som psykolog i tre år.

Psykologen er i forvejen blevet frataget sin autorisation af Psykolognævnet, som det fremgår af en afgørelse på nævnets hjemmeside. Men i de kommende tre år må han altså overhovedet ikke virke som psykolog hverken som autoriseret eller ikke-autoriseret.

Var ikke terapi

Et af de vigtigste beviser imod psykologen er ifølge retten en lang række sms-korrespondancer mellem den 57-årige aarhusianer og klienten. Her beordrer psykologen sin klient til grove ydmygelser af seksuel karakter, men disse har aldrig fundet sted ifølge den dømte.

- Hun var på grund af historier fra hendes fortid bange for blandt andet at blive voldtaget, så derfor skriver jeg sådan som rollespilsagtig terapi. Hun bliver udsat for ord og temaer, som hun tidligere har været udsat for. Men det var rollespil, har den dømte tidligere sagt i retten.

Vi finder det usandsynligt og utroværdigt, at alle sms'erne skulle fungere som terapi, og vi vurderer, at der faktuelt har fundet seksuel aktivitet sted. Dot Buchtrup, dommer

I sms'erne står der blandt andet, at: 'Du skal smide tøjet i stuen og lægge dig bag mig i soveværelset' og 'Vil du give mig tantra-massage? Jeg kan nok ikke andet i aften.'

Retten fandt det dog ikke beviseligt, at der rent faktisk var tale om terapi og ikke et decideret seksuelt forhold.

- Vi finder det usandsynligt og utroværdigt, at alle sms'erne skulle fungere som terapi, og vi vurderer, at der faktuelt har fundet seksuel aktivitet sted, sagde dommeren Dot Buchtrup i afgørelsen.

