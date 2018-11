Psykisk syge rammes af sparekniv: - Jeg har grædt mange tårer

Lasse Mouritsen bokser med psykiske lidelser.

Han har med stor succes benyttet sig af AOF’s aktiveringstilbud i Randers Kommune.

Det her er en tung, tung kamp for os med psykiske diagnoser. Jeg er rigtig ked af det. Lasse Mouritsen.

Kurset skal dog, som det ser ud nu nedlægges, og det fik i dag Lasse Mouritsen og andre til at gå på gaden.

- Det her er en tung, tung kamp for os med psykiske diagnoser. Jeg er rigtig ked af det. Det er min hverdag, der forsvinder, det er mit fundament, det er min tryghed, så jeg har grædt mange tårer over det her, siger Lasse Mouritsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Randers Kommune skal spare op mod 40 mio. på socialområdet, og dertil vil man også nedlægge aktiveringstilbuddet hos AOF, der ellers er en del af kommunens beskæftigelsesplan.

- Jeg er ked af det. Jeg er forarget. Jeg frygter det værste for rigtig mange af de mennesker, som går derude, siger Mia Larsen, der også selv benytter sig af aktiveringstilbuddet til TV2 ØSTJYLLAND.

Frygter tilbagefald

Med til demonstrationen i dag var også Charlotte Broman Mølbæk, som sidder i Randers byråd for SF.

Hun kan godt forstå, at de unge stejler over, at et tilbud de har oplevet som succesfuldt, måske snart er fortid.

Det her det virker jo, og det fjollede er, at politikerne lukker noget ned, som rent faktisk virker. Charlotte Broman Mølbæk, Randers Byråd, SF.

- Jeg synes absolut ikke, at det er forkælet, i og med at de her unge mennesker har prøvet mange af de andre tilbud. Det er ikke et luksustilbud, fortæller Charlotte Broman Mølbæk til TV2 ØSTJYLLAND.

Fremtiden for AOF afgøres, når beskæftigelsesudvalget i Randers Kommune får præsenteret en samlet plan på deres møde den 11. december.

- Det her det virker jo, og det fjollede er, at politikerne lukker noget ned, som rent faktisk virker, siger Charlotte Broman Mølbæk.

Lasse Mouritsen har ikke opgivet kampen om, at aktiveringstilbuddet får lov at overleve.

I dag har han en hverdag, hvor tingene hænger sammen, men på længere sigt frygter han det værste, hvis en lukning bliver vedtaget.

- Jeg har været så syg, at jeg lå hjemme i min seng med angstanfald, og kunne ikke komme af sted om morgenen. Jeg var dybt deprimeret, og det frygter jeg at falde tilbage til, fortæller Lasse Mouritsen.