Psykiatriudspil giver flere sengepladser og større indsats for unge

Regeringen fremlagde i dag en plan, der skal løfte psykiatrien frem mod 2025. Planen indeholder 43 initiativer, som bygger på Sundhedsstyrelsens udspil ”Styrket indsats for mennesker med psykiske lidelser” fra tidligere i år.

Frem til 2025 vil regeringen afsætte 2,1 milliarder kroner til at styrke psykiatrien.

Formanden for SIND, Knud Kristensen, i bund og grund er positiv omkring.

- Det er et rigtig godt udspil på den måde, at vi kan se, at regeringen har lyttet til, de faglige folk og organisationer, og har fået adresseret til nogle af de problemstillinger, som vi har rejst, så det er vi glade for, udtaler Knud Kristensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Men regeringen har i hans øjne lyttet til for mange forskellige punkter.

- Når man lytter til os alle sammen, så ender man – i dette tilfælde – med 43 forslag, som alle sammen er gode, men da de økonomiske ressourcerne er små, så kommer man til at smøre leverpostejen tyndt ud, mener Knud Kristensen.

Rent praktisk kommer nogle af disse tiltag til at betyde, at der kommer flere sengepladser i Region Midtjyllands psykiatri. Det er noget som ifølge Knud Kristensen, er særligt vigtigt.

- Det kommer helt klart til at adresserer et af de helt store problemer, vi har lige i øjeblikket i hospitalspsykiatrien, at der er patienter, som ikke kan blive indlagt, selvom de har brug for det, og der er patienter som bliver udskrevet før de er klar til det, siger han.

Dog er Knud Kristensen i tvivl om, om der fortsat kommer til at mangle senge i regionen.

Udgående funktioner En udgående funktion er, at fagfolk hjælper patienter uden for hjemmet.



Kilde: regioner.dk

Mere hjælp til unge

Et af de andre helt store mål i regeringens plan er, at antallet af unge med dårlig mental sundhed skal være faldet med 25 procent i 2025.

Det kommer til at have betydning for indsatsen for de unge i Region Midtjylland ved brug af såkaldte udgående funktioner.

- De udgående funktioner vil være rigtig gavnlige, fordi man der kan fange folk før, de bliver så syge, at de skal indlægges med tvang. Det er der også brug for, for i dag er det desværre sådan, at mange først får hjælp, når de er så syge, at de kan blive tvangsindlagt, og det er der ingen grund til, at det skal være sådan, siger Knud Kristensen.

