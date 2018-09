Psykiatriens Hus blev reddet i nat

Husker du Jonatan?

Den unge mand, der for godt et år siden blev fundet død på en strand ved Helgenæs.

Den 25-årige Jonatan Heide Becker var dagen før blevet udskrevet til gaden fra Psykiatrien i Risskov. Der var ingen pladser på Aarhus Kommunes botilbud.

Blandt andet for at undgå lignende tilfælde, blev planerne om et fælles Psykiatriens Hus besluttet.

Et hus, hvor psykiatripersonale fra kommune og region skal sikre, at mennesker med psykiske lidelser ikke bliver tabt på gulvet.

Mærkeligt ikke at finde pengene

Men mens det lykkes Region Midtjylland af finde pengene, så det på grund af massive krav om besparelser anderledes ud for Aarhus Kommune.

Her manglede der syv millioner kroner til driften. Den kommunale andel af driftsbudgettet udgør 12 millioner kroner. De frem millioner blev afsat i forbindelse med budgetforliget for 2018.

De syv millioner blev dog alligevel fundet, da Aarhus Byråd natten til fredag indgik budgetforlig for 2019.

Den melding glæder formand for landsforeningen SIND, Knud Kristensen.

- Det gættede jeg på, at de ville. Jeg er glad for at de fandt dem. Det ville være mærkeligt, at sige ja til at etablere et Psykiatriens Hus, og så ikke finde pengene til driften. Det havde virket fuldstændig uprofessionelt, siger Knud Kristensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Fysisk udtryk

Det er regionen, der står for den sundhedsfaglige indsats, når det kommer til personer med psykiske lidelser. Kommunen står for den sociale indsats.

- Mennesker med psykiske lidelser har brug for begge dele. Og de har brug for, at de to instanser kan arbejde sammen, siger Knud Kristensen.

Psykiatriens Hus er et fysisk udtryk for, at kommune og region arbejder sammen på tværs.

- Det kan komme til at betyde rigtig meget, og vi forventer os rigtig meget af det, sige Knud Kristensen.

Planer skal konkretiseres

Kort før påske blev det første indledende møde om det kommende Psykiatriens Hus holdt i Aarhus.

De omkring 70 deltagere, hvoraf en tredjedel var borgere, patienter og pårørende, diskuterede, hvordan det kommende hus bedst kan hjælpe patienterne, og hvordan kommune og region bedst kan arbejde sammen.

Planen er, at der skal afholdes et nyt møde snart, hvor planerne skal konkretiseres.