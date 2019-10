Psykiatrien får et løft på flere millioner kroner: - Det er godt, men ikke godt nok

Samtlige partier i Regionsrådet skrev tirsdag aften under på budgetaftalen for 2020.

I budgettet for 2020 får psykiatrien i Region Midtjylland lidt mere end 10 millioner kroner ekstra at rutte med. Regionen forestiller sig, at pengene for eksempel kan bruges til indsatser for de mest syge patienter, mennesker med selvskadende adfærd og til - kompetenceudvikling af personale.

Derudover har regionen fundet cirka 25 millioner kroner til et nyt sengeafsnit, som skal opføres i Horsens eller Aarhus. Og så er det blevet besluttet at bruge én million på forskning.

Men det er langt fra nok, mener Knud Kristensen, der er formand for Landsforeningen SIND:

- Enhver krone hjælper, men det er slet ikke godt nok. Der er masser af behov for senge, for der er patienter, der ikke bliver indlagt, og der er patienter, der bliver udskrevet for tidligt. Der skal nok ti gange så meget til, så jeg havde heller ikke forventet, at de ville komme alle sammen i år, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Knud Kristensen håber, at der ved finanslovsforhandlingerne bliver øremærket flere penge til psykiatrien.

Formand for Psykiatri – og Socialudvalget i Region Midtjylland, Jacob Isøe Klerke, glæder sig over, at Regionsrådet har prioriteret ekstra penge til psykiatrien, men han mener også, at Folketinget skal på banen.

- Vi har fra regionens side prioriteret ekstra midler til psykiatrien de sidste tre år, men vores budgetter er rigtig stramme, så hvis der for alvor skal ske noget, så har vi brug for, at Folketinget også kommer med. Derfor er vi rigtig glade for, at man i Folketinget nu også har set, at det er nødvendigt med en langsigtet plan for psykiatrien, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

En god begyndelse

Mange brugere af psykiatrien og pårørende har hele dagen i dag deltaget i forskellige arrangementer i landsdelen i anledning af 'Sindet Dag’.

Blandt andet i Silkeborg, hvor der var planlagt en 10 kilometers cykeltur. Her deltog flere der også selv har været i nærkontakt med psykiatrien – og glæden for de ekstra penge var til at mærke.

- Det, synes jeg, er alletiders ide, hvis man kan få nogle flere sengepladser, hvor man kan ligge lidt længere, end bare at blive smidt ind på en akutafdeling i kort tid og så komme tilbage til den vante gang, uden at der sker noget, siger Jørgen Olesen, der er formand for IF Silkesind i Silkeborg, til TV2 ØSTJYLLAND.

Torsdag aften var der inviteret til forelæsning i Kulturhuset i Randers i anledningen af ’Sindets Dag’. Og også her lød meldingen, at de lidt mere end 10 millioner kroner er en god begyndelse – men langt fra nok.

Jacob Isøe Klærke (SF), der også var til stede ved aftenens arrangement, ser frem til at kunne fordele de ekstra millioner ud i psykiatrien.

- Vi tager det skridt for skridt. Der er mange problemer i psykiatrien, og vi kan ikke løse dem alle sammen fra det ene år til det andet. Vi ved, vi har nogle problemer med de sværest syge patienter, så i løbet af de næste måneder skal vi have pengene ud til dem, siger han.

Foruden de 10 millioner til psykiatrien får Aarhus Universitetshospital også tilført en stor pose penge. Her er der afsat 214 millioner kroner i budgettet. Derudover får Regionshospitalet Horsens tilført 6 millioner kroner de kommende år og 15 millioner kroner årligt fra år 2022.

Der er også penge på vej til Regionshospitalet Randers, som ligeledes får 6 millioner kroner nu og yderligere 27 millioner korner fra år 2020-2023.