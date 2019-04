Provokatør for første gang på dansk museum: Udstiller narkomaner i glasmontre

Han er blandt kendt for at have fået en hel afrikansk landsby til at tage efternavnet Hornsleth, og gennem årene har han gang på gang provokeret både den almindelige dansker og kultureliten. Nu får han for første gang nogensinde lov til at udstille på et dansk kunstmuseum.

Jeg har opgivet at blive anerkendt. Man ligger, som man har redt. Det er klart, jeg ikke er blevet lukket ind til dem, jeg har kritiseret i så mange år. Kristian von Hornsleth, kunstner

Provokunstneren Kristian von Hornsleth åbner på fredag sin udstilling Super Crash på Randers Kunstmuseum. For ham betyder det dog ikke så meget endelig at blive inviteret indenfor i "det fine selskab".

- Det tænker jeg ikke så meget over længere, jeg er snart 60 år. Jeg har opgivet at blive anerkendt. Man ligger, som man har redt. Det er klart, jeg ikke er blevet lukket ind til dem, jeg har kritiseret i så mange år, siger Kristian von Hornsleth til TV2 ØSTJYLLAND.

Kristian von Hornsleth provokerede også mange i 2008, da han oprettede et våbeninvesteringsfirma og solgte våbenaktier til danskerne. Foto: Erik Refner - Ritzau Scanpix

Ikke bare pikspilleri

Kunstneren har tidligere især været kritiseret for at være for ekstrem i sine værker, og han fortæller da også selv, at han tit har været ekstra provokerende bare for at gøre opmærksom på sig selv og sit arbejde.

- Men det er ikke bare pikspilleri, ikke alt er pik og patter. Lise (Randers Kunstmuseums direktør, red.) ser det også mere som kritik end kun en våd klud i hovedet, forklarer Kristian von Hornsleth.

Læs også Indere og kinesere vil se på porno i Aarhus

Udstillingen i Randers løber fra fredag den 12. april til den 28. april og er en parade af Hornsleths samlede værker. Den er delt op i ni rum, der hver især viser en vinkel på den menneskelige undergang, som kunstneren forudser i fremtiden.

Et af højdepunkterne ses i de første fire dage.

02:09 VIDEO: I sommeren 2016 Michelle Santini ansat på Kristian von Hornsleths bar i Aarhus, hvor hun skulle se porno og klippe stønne-lyde sammen til stedets toiletter. Luk video

Hjemløse i glasbur

- Jeg får fløjet levende hjemløse narkomaner ind fra England, der skal stå i glasbure. De er en kritik af, at der er så mange hjemløse i landet, siger Kristian von Hornsleth.

Hos Randers Kunstmuseum har det været naturligt for direktøren også at åbne for en som Hornsleth. Museet ser sig selv som et, der er interesseret i yderområderne af, hvad kunst er.

Jeg føler mig da også selv provokeret af Kristian, men jeg håber, at vi når et bredt publikum og tør tage dialogen med ham. Lise Jeppesen, museumsdirektør

- Han er kendt af mange, og jeg mener, at vi museer lukker os om os selv ved ikke at røre ved ham. Nu ser vi, om hans værker fungerer som kunst på et museum, siger museumsdirektøren Lise Jeppesen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg føler mig da også selv provokeret af Kristian, men jeg håber, at vi når et bredt publikum og tør tage dialogen med ham, fortsætter hun.

Kristian von Hornsleth vil selv være til stede på kunstmuseet i åbningsweekenden.