Protestsange og hippietiden mindes: Håber på ungdommen gentager forsøget

I 70’erne var Djursland et af landets største samlingspunkter for protest mod forbrugssamfundet. Det lange hår og det flagrende tøj var kendetegnet på hippierne.

På Museum Østjylland har de en udstilling fra hippietiden, og søndag aften var der et arrangement, hvor en gruppe af unge fra Grenaa Gymnasium optrådte med gamle protestsange fra hippietiden. Dette for at markere, at sangene for første gang er blevet samlet i en sangbog.

Og mange af 70’ernes hippier var mødt op for at høre de velkendte melodier.

- Jeg elsker de sange, jeg har sunget dem tit. Jeg kører på knallert, og når jeg kører på den, så synger jeg dem tit, fordi så er der ikke nogen, der kan høre, hvor falsk jeg synger, siger Trine Ørgaard Jensen, som er tidligere hippie til TV2 ØSTJYLLAND.

Protestsange var der mange af dengang, hvor Djursland var prydet af hippier.

- De sange, der er blevet skrevet i kollektiverne herude, de afspejler tydeligt de idealer og det liv, som man levede herude. Det handler jo om, at man skal vende sig mod forbrugssamfundet og vende tilbage til naturen, fortæller Tina Bjerregaard, museumsinspektør på Museum Østjylland.

Selvom sangene har 40 år på bagen, så kan de unge gymnasieelever godt relatere til indholdet.

- Jeg er ikke så glad for nymoderne musik, jeg er mere til det ældre, der har noget at sige, fortæller Jens Christian Lindhardt Jeppesen, som var mødt op for at optræde med nogle numre.

En af 70’erne protestsangere er Jens Falck, han håber på, at nutidens generation også vil starte dens eget oprør ligesom dengang.

- Jeg vil da håbe, at der kommer et oprør, som engang til kommer til at gøre oprør mod denne her drøm om evig vækst. Vi fik at vide, at vi var nogle drømmere. I dag kan jeg sige, at det var vi ikke, siger han.

I dag optrådte han selv med nogle af sine gamle sange, hvor han blandt andet protesterede mod brugen af sprøjtemidler i landbruget.

- Nogle i min familie var landmænd, og dem var jeg bestemt ikke enig med. Nu er det mig, der griner, men der er sgu ikke meget grine af, for skandalen er sket, nu kan vi ikke drikke vores vand længere, udtaler Jens Falck.

Men chancen for at nutidens generation vil starte et nyt oprør, det ser en af de fremmødte gymnasieelever skeptisk på.

- Os unge nu til dags, vi er simpelthen for dovne til at lave et oprør. Jeg tror simpelthen ikke, at vi har energi til det, mener Tobias Høyer.