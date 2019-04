Problemerne fortsætter: Flere påsatte brande i Aarhus V

Påskeferien har budt på usædvanligt mange påsatte brande i Aarhus V, og natten til 2. påskedag var der igen ballademagere på spil i området.

Først på aftenen blev en container sat i brand på Rydevænget, og senere var det så en container på Trille Lucassens Gade i Gellerupparken, der blev brændt af.

00:49

VIDEO: På Musvågevej i boligkvarteret Frydenlund stod flammerne op fra to biler natten til søndag. Flere brandfolk måtte til for at slukke ilden.