Problemer i morgentrafikken: Letbanen holder stille

Mandag morgen har mange østjyder formentligt ventet forgæves på Aarhus Letbane. Årsagen er, at al kørsel med letbanetogene er indstillet. Det oplyser Midttrafik.

- Det er vores fjernstyringssystem, der her til morgen er gået ned, og det er vi ved at få genstartet nu, siger Michael Borre, der er direktør i Aarhus Letbane.

Derfor har der hele mandag morgen ikke kørt letbanetog, og det er endnu uvist, hvornår de kommer i gang.

- Men vi regner stærkt med, at det hele er oppe at køre igen i løbet af ganske få timer, siger letbane-direktøren.

Find alternativer

På Midttrafiks hjemmeside oplyses det blandt andet, at der er indsat busser på strækningen mellem Aarhus Rutebilstation og Aarhus Universitetshospital, som kører hvert kvarter.

Da letbanedriften pt er indstillet har Midttrafik samlet en oversigt over alternative måder at komme frem på denne mandag morgen. Du kan se hele oversigten over de forskellige busruter her.