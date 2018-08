Prisvindende sexforhandler fylder 10 år: Drømmen var drivkraften

I 2008 fik det unge århusianske par Mathilde Mackowski og Tonny Andersen en idé, de ville skabe en virksomhed som kunne give mere rum til voksenleg. I dag er de nomineret til en international pris, og har vundet flere danske iværksætter priser, men det hele startede med en nysgerrighed og en personlig fornemmelse af, at der manglede alternativer til de eksisterende forhandlere.

- Voksne mennesker glemmer at lege, og vi drømte om at inspirere mennesker, det var en meget naturlig ting for os, og drømmen har hele tiden været drivkraften, fortæller Mathilde Mackowski til TV2 ØSTJYLLAND

Virksomheden er vokset markant og huser nu 80 medarbejdere. Foto: Anders Trærup

Men med udbuddet på markedet mente parret ikke, at der var ret mange muligheder:

- Der manglede nogen, som tog branchen seriøst, vi havde et behov for at vise, at man kunne gøre det på en anden måde. Vi har produktet i fokus og ikke billeder af frække modeller, siger Mathilde Mackowski.

Vil skabe dialog

Ifølge Mathilde Mackowski kan sexlegetøj bidrage til meget andet, end blot et ekstra udstyr til soveværelset.

- Det er med til at skabe en dialog om sex, og det gør det nemmere for parret at fortælle partneren, hvad der fungerede, og hvad der ikke gjorde, fordi der er et legetøj med i sengen, mener Mathilde Mackowski.

Den typiske kunde hos Sinful er ifølge Mathilde Mackowski parret i alderen 35-50 år. Af de kunder, som er på hjemmesiden, ligger 72 % nemlig i denne aldersgruppe.

- Vi har nok også fanget nogle kunder, som aldrig har prøvet legetøj før, fordi vi giver dem en fornemmelse af, at her behøver de ikke at gemme sig, siger hun.

I eftermiddag afholder Sinful en reception som markering af 10-året for virksomheden. Til festlighederne kommer en række af områdets andre virksomheder og iværksættere, og derudover deltager Aarhus’ borgmester Jacob Bundsgaard (S) også.

Det hitter 1. Womanizer - stimulator til kvinden via trykbølger



2. Økologisk glidecreme af mærket 'Kaerlig'



3. Macy Vibrator - den mere traditionelle vibrator

