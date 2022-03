I efteråret 2021 bragte TV2 Østjylland en række artikler, hvori der blev sat spørgsmålstegn ved korrektheden af Ørsteds løfte til deres kunder om, at den fjernvarme, de leverer, er produceret af 100 procent bæredygtig biomasse. I omtalen blev det fremstillet, som om at tvivlen skyldes, at Preferred by Nature, som certificerer biomasse for Ørsted, ikke kan love, at denne biomasse er 100 procent bæredygtig.

Preferred by Nature klagede til Pressenævnet over, at TV2 Østjylland mod bedrevidende havde taget en udtalelse, hvor deres direktør havde forholdt sig til certificering af biomasse generelt og fremstillet det, som om citatet vedrørte klagerens certificeringsarbejde for Ørsted.

Pressenævnet kritiserer TV2 Østjylland for i sin omtale at have anvendt et citat fra Preferred by Natures direktør i en kontekst, som mediet vidste, at Preferred by Nature opfattede som misvisende, uden at dette fremgik af omtalen.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på pressenaevnet.dk.