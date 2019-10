Pressede kommuner får økonomisk tilskud

31 kommuner med presset økonomi har fået tildelt ekstra millioner til kommunekasserne i 2020. I Østjylland er det kun Norddjurs Kommune, der har fået penge.

Det er Social- og Indenrigsministeriet, der har fordelt samlet 519 millioner kroner i særtilskud, der fordeles mellem vanskeligt stillede kommuner.

Læs også Brandmænd hædret efter dødsbrand: - Det var meget overvældende

Det oplyser ministeriet i en pressemeddelelse.

'Håbet på mere'

I Norddjurs Kommune har man ansøgt om penge, og her har det altså resulteret i fire millioner kroner - hvilket sammen med Ærø Kommune er det mindste beløb af de 31 kommuner.

Læs også Museum bad om penge - nu er der fest på kontoret

- Jeg havde da håbet, at vi fik mere, det gør man altid, men der må være nogle kommuner, der har det værre, end vi har det, siger Jan Petersen (S), borgmester i Norddjurs Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Minister: Råd til velfærd i hele landet

Lolland og Langeland har fået flest penge med henholdsvis 55 og 40 millioner kroner i tilskud.

Puljen for særtilskud er i år hævet med 50 millioner kroner i forhold til sidste år, hvilket ifølge social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) skal afhjælpe en del af problemerne med udligningsordenen, som fordeler penge mellem kommunerne.

- Vi ønsker, at der skal være råd til velfærd i hele landet. Derfor har vi valgt at dele flere penge ud end sidste år og derfor kunne give flere penge til de kommuner, der har det sværest, siger Astrid Krag.

Læs også Kommune får 100 mio. kr. - men de vil ikke dele med de hårdt ramte skoler

- Vi har brug for et nyt system, men indtil det kommer på plads, har vi hævet puljen for at kunne levere velfærd i hele landet, siger hun.

Pengene indgår i driften

Sidste år fik Norddjurs Kommune ni millioner kroner, men i år har ministeriet altså vurderet, at østjyderne har brug for mindre.

Jan Petersen fortæller, at pengene går ind i den almindelige drift, hvor lokalpolitikerne i budgetforliget har nedskrevet, at pengene skal disponeres til yderligere anlæg. Hvad det så mere præcist bliver, er nu op til politikerne at finde ud af.

Delte meninger om ordningen

Udligningsordningen fordeler penge mellem landets kommuner, så der ikke er for stor forskel i den service og velfærd, de kan yde.

Der er store forskelle i kommunernes indkomst og udgifter, hvilket blandt andet afhænger af, om kommunen har mange ældre eller folk på offentlige ydelser.

09:00 VIDEO: Norddjurs Kommune får 100 mio. kr., som falder på et tørt sted. Men pengene skal ikke bruges på borgerne – de skal bruges på at afdrage på kommunens gæld. se video fra den 30. september her. Luk video

En lang række kommuner er dog stærkt utilfredse med ordningen. Nogle mener, at de får for få penge, og andre at de afgiver for mange.

Regeringen har varslet, at den vil starte arbejdet med en reform af ordningen, når finansloven for næste år er på plads.

De særlige tilskud er fordelt på en pulje på 360 millioner kroner, som alle kommunerne i landet har kunne søge til.

Derudover har der været en pulje på 159,3 millioner kroner til kommuner i hovedstadsområdet, som kommunerne i området selv finansierer.