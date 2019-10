Predator Cup: Når mænd jager rovfisk - og aldrig går ned på udstyr

Man må aldrig gå ned på udstyr.

Sådan lyder det ofte fra mænd uanset hvilken sport eller hobby, de kaster sig over. Det gælder i den grad også for de 200 mænd, der i denne weekend deltager i "Predator Cup".

For nogle vil navnet måske lede tankerne henimod en klassisk Arnold Schwarzenegger-film, men der er tale om lystfiskere, som dyster om at fange de største rovfisk.

Ham her er så vidt vides ikke blandt de seje mænd i Predator Cup... Foto: 20th Century Fox

Fisk skal retur

Predator Cup er en holdkonkurrence, hvor det gælder om score flest point, inden slutfløjtet lyder. Der fiskes efter aborre, gedde og sandart.

Navnet lyder muligvis drabeligt, men der er tale om ”Catch And Release”-konkurrence, hvor fiskerne har pligt til at returnere deres fangst til søerne i levende live.

Lørdag var fiskerne på vandet i Silkeborgsøerne. Søndag går det løs på Skanderborg Sø.

Den var sååå-ååå stor.

Udstyr, udstyr, udstyr

Nogle af fiskerne har været på vandet flere gange i løbet af ugen for at sondere fiske-terrænet, og fiskerne har udstyr med for en mindre formue.

- Der bliver brugt mange hundredetusinde på nogle af bådene. Det er ikke særligt store både, men der kan proppes noget udstyr i - i form af elektronik, motor og grej, selvfølgelig, siger medarrangør af Predator Cup, Mikkel Matzen, til TV2 ØSTJYLLAND.

75 både og 25 kajakker sejlede lørdag rundt på søerne, og det er flere end nogensinde før i "Predator Cup". Konkurrencen første gang afholdt i 2012.

Konkurrencen arrangeres af Effektlageret Horsens i samarbejde med Silkeborg Fiskeriforening, og Skanderborg Lystfiskerforening.