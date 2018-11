Præst skyder med skarpt mod omstridt gravplads: - En sølle discountløsning

En ny og mindre gravplads for patienter ved det psykiatriske hospital i Risskov er i al stilhed blevet anlagt.

Der er tale om et såkaldt lapidarium, der er beliggende i hospitalsparken tæt ved vandet.

Her ligger gravstenene som et tæppe over de indsamlede jordiske rester, der er lagt ned i jorden i en fælles grav.

Igennem mere end 100 år er ikke færre end 2.147 mennesker blevet begravet på kirkegården i Risskov, og det vakte røre, da det blev meldt ud, at kirkegården skulle nedlægges og erstattes af boliger.

Resterne af kirkegården blev fjernet i juni, hvor et entreprenørfirma flyttede knogle- og kisterester hen til den sydlige del af hospitalsparken. Her blev resterne af patienter og kister gravet ned under et nyt mindested.

Hospitalspræst Kirsten Stoklund Larsen kan her ses ved gudstjeneste i Hospitalskirken den 25. oktober. Foto: Anne Julie Stoklund Larsen

'Det er sølle'

Mindestedet - eller lapidariet - er dog en sølle størrelse, mener Kirsten Stoklund Larsen, der er hospitalspræst ved det psykiatriske hospital i Risskov.

- Det er sådan en discountløsning. Jeg havde håbet på et lapidarium, der lignede noget, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Hospitalspræsten peger på flere konkrete ting, som hun synes burde have været gjort anderledes.

- I min verden skulle alle overlægernes gravsten, som er meget store, skulle have stået om. Man skulle også have løftet alle patienternes sten 10 centimeter op, så vandet kunne løbe af stenene, og den enkelte gravsten blev fremhævet. Om et til to år kan man ikke se stenene for mos og planter, siger Kirsten Stoklund Larsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det undrer hospitalspræsten, at anlæggelsen af lapidariet i hospitalsparken ikke er blevet markeret.

- Jeg synes, man skulle have haft noget opmærksomhed omkring, at det er blevet anlagt. Men det er vel fordi, at ingen rigtig har interesseret sig for det, siger Kirsten Stoklund Larsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Harald Selmer fra grundlægger af hospitalet i Risskov og en af sin tids store pionerer i forhold til behandling af psykisk syge patienter. Foto: Museum Ovartaci

Mindested har værdi

Den første, der blev begravet på den nu nedlagte kirkegård ved hospitalet i Risskov, var opsynsmanden Jacob Christian Dannerup. Det var den 20. november 1854. Igennem de næste 103 år blev i alt 2.146 andre personer begravet på kirkegården.

Kirsten Stoklund Larsen er som mange andre ærgerlig over, at kirkegården i Risskov er blevet nedlagt.

- Man skulle have bevaret kirkegården som et rekreativt område for dem, der bor i området, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Sognepræst Susanne Kramer Madsen fra Risskov Kirke er anderledes positivt stemt over for det nye mindested.

- Det har værdi, at der fortsat er et mindested. Vi kan se, at kirkegården i stigende grad bliver brugt som et mindested, og for nogle også et mødested, hvor man mødes om det liv, man har haft i fællessskab, siger til TV2 ØSTJYLLAND.

Torsdag i den kommende uge bliver hospitalskirken ved det psykiatriske hospital i Risskov også nedlagt.