Præst i ølteltet for sidste gang: - Godt at være kirke hvor folk er

Man kan ikke lige forestille sig det, men rent faktisk er havnegudstjenesten en af tilløbsstykkerne til Hou Havnefest. Om det udelukkende skyldes sognepræsten Hanna Nissen skal være usagt, men hun er i hvert fald en populær dame.

- Hun er en folkelig præst, der har gjort et kæmpe stykke arbejde for lokalsamfundet, siger Hans Petersen fra Hou.

- Jeg elsker den her gudstjeneste. I år har jeg min datter med, så hun kunne se, jeg kommer ordentlig afsted og hjem igen. Men jeg var taget afsted uanset. Jeg ville herned, lød det fra 91-årige Asta Bøgholm søndag.

Hun var en af alderspræsidenterne til gudstjenesten i ølteltet, men det var ikke blot den skare, man ellers normalt ser i den danske folkekirke, der var til stede.

- Det er hyggeligt og sjovt, og der er et godt kor, lød det nemlig fra ni-årige Selma Sørensen.

Asta Bøgholm er fast inventar til gudstjeneste i ølteltet.

Er lidt vemodigt

Præsten selv elsker at komme til havnefesten og ser det som et af årets højdepunkter. Hun var med til for 15 år siden at få sat idéen i søen.

- Det er sjovt at komme herned om morgenen, hvor der lugter af gammel værtshus, fordi der er blevet festet igennem. Det er jeg desværre blevet for gammel til, men det er godt at være kirke, hvor folk er, siger Hanna Nissen.

Jeg har haft min sidste påskegudstjeneste, min sidste konfirmation og nu min sidste havnegudstjeneste. Det er lidt vemodigt, men sådan er det. Hanna Nissen, sognepræst

Søndag var så sidste gang for hende til Hou Havnefest, da hun til næste år fratræder embedet som præst i Hou.

- Jeg har haft min sidste påskegudstjeneste, min sidste konfirmation og nu min sidste havnegudstjeneste. Det er lidt vemodigt, men sådan er det, fortæller Hanna Nissen.

Hanna Nissen kaldes af mange den folkelige præst i Hou.

Den sidste gudstjeneste til havnefesten blev ligesom tidligere år velbesøgt med flere hundrede tilhørere.

Til marts går Hanna Nissen officielt på pension.