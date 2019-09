Postnord åbner Danmarks største pakkeboksanlæg

"Hent med 1. pin: 1819. 2. pin: 8840. Mvh. PostNord".

Det er en besked, som de fleste danskere har fået i indbakken et par gange efterhånden, når de har bestilt en ny bog eller årets vinterjakke.

Så mange gange at PostNord nu åbner Danmarks største pakkeboksanlæg på Banegårdspladsen i Aarhus, der kan rumme 240 pakker.

Udover pakkeboksanlægget åbner PostNord også to pakkeudleveringssteder hos 7-Eleven på Frederiks Allé og hos juicebaren ChiChis på Aarhus Ø.

Vibeke Mousing, der er distrikschef hos PostNord, siger, at det skal være bekvemt og nemt for kunderne at afhente pakkker. Hun understreger, at nethandelen bliver ved med at vokse.

- Vi ser i Aarhus og alle andre steder, at der er behov for at rumme de pakker, der dumper ind hos danskerne. Vi skal være så mange steder som muligt, siger Vibeke Mousing, der er distrikschef hos PostNord, til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er run på ind- og udlevering af pakker gennem PostNord. Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix

Nye muligheder

Med de seneste åbninger runder PostNord 12 nye udleveringssteder i år, så der nu i alt er 43 butikker og 24 pakkebokse i hele Aarhus Kommune, hvor man kan hente sine pakker fra den voksende nethandel.

- Det kommer åbenlyst til at betyde, at der kommer til at være flere muligheder. I dag har mange kunder mulighed for at hente, hvor de handler. Sådan vil det fortsat være, og så udvider vi også med en pakkeboks på Banegården, så folk kan hente, når de kommer forbi, siger Vibeke Mousing.

Selvom antallet af udleveringssteder og pakkebkose er steget, har det ikke været uden udfordringer.

- Vi har sommetider oplevet nogle praktiske udfordringer, fordi pakkerne simpelthen ikke kan være der. Altså helt fysisk kan pakkerne ikke være i butikkerne, fordi danskerne køber så meget på nettet. Der er ikke plads til at rumme de pakker, de får, siger Vibeke Mousing.

Det skal være lettere for danskerne at hente pakker fra PostNord. Derfor åbner PostNord nu Danmarks største pakkeboksanlæg i Aarhus i dag. Foto: Philip Davali - Ritzau Scanpix

Og det glæder derfor distrikschefen, at der nu er flere muligheder i Aarhus C for at hente pakker.

- Her er nogle nye muligheder for kunderne. Vi havde mange muligheder før, men nu har vi endnu flere. Hent pakken på vej på job, når du handler eller når du er tæt på hjemmet, siger Vibeke Mousing.

Postbygning får æstetisk løft

Udover bekvemmeligheden understreger Vibeke Mousing, at postbygningen nu også får post igen.

- Det er desuden meget lækkert at se, at der i postbygningen igen er post, siger Vibeke Mousing.

- Vi håber, at få glade kunder, men vi vil jo selvfølgelig også gerne have at flere kan hente deres pakker, siger Vibeke Mousing.

Det nye pakkeboksanlæg kan rumme 240 pakker, og aarhusianerne kan hente og sende pakker fra kl. 07.00-22.00 alle ugens dage.