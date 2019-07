Pornofar mistede sin studenterhue - sådan gør du, hvis uheldet er ude

"Jeg har mistet min studenterhue. Den er faldet af under studenterkørsel, kælenavnet "pornofar" står bagpå og den har et leopard betræk."

Sådan skrev Lasse Rosendal Carstensen fra Viby for nylig i facebookgruppen Skanderborg-borgere i et forsøg på at finde sin studenterhue.

19-årige Lasse, der har været elev på Viby Gymnasium, havde mistet sin hue i forbindelse med studenterkørsel, hvor turen gik forbi en klassekammerat i Skanderborg.

- Remmen var gået i stykker i forbindelse med et hak i huen, og så fløj den af på åben landevej, siger Lasse Rosendal Carstensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Findeløn: 200 kroner

Det er lykkes Lasse Rosendal Carstensen at få sin hue tilbage, da en venlig sjæl fandt den og efterfølgende skrev et opslag i gruppen Skanderborg Gymnasium - Elevside på Facebook.

Det er med glæde, at Lasse Rosendal Carstensen nu er blevet genforenet med sin studenterhue.

- Det betyder rigtig meget for mig. Der var mange, der foreslog, at jeg skulle bestille en ny, men jeg er egentlig ret ligeglad med selve huen - det er de ting, der står indeni der er vigtige, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Lasse Rosendal Carstensen mødtes med den gymnasieelev, der havde fundet huen, på Skanderborg Station, hvor hun fik en findeløn på 200 kroner.

Hvert år mister en lang række studenter deres huer, og det er langt fra alle, der er lige så heldige som "pornofar".

Det oplyser landets største producent af studenterhuer, C.L Seifert, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er et problem, vi oplever år efter år, siger medindehaver af C.L Seifert, Anders Eriksen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ofte vil folk, der har fundet en hue, forsøge at finde den rette ejer via sociale medier eller følge bekendtgørelsen om hittegods og aflevere huen til politiet.

Ingen af delene er dog den bedste løsning, hvis man skal tro Anders Eriksen.

- Vi vil gerne opfordre dem, der har fundet en hue, til at kontakte os, så kan vi hjælpe med at finde den rette ejer. I 99.9 procent af tilfældene kan vi finde ejermanden, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Klar til nødsituation

Når medindehaveren af C.L. Seifert kan udtale sig med så stor sikkerhed, skyldes det blandt andet, at firmaet har navnelister på eleverne fra de forskellige gymnasier, og at skolens navn som ofte fremgår af huen.

Der kan desuden være diverse udsmykninger, som gør det let for firmaet at finde ejermanden.

Hvis man har mistet sin hue i forbindelse med de festlige dage efter overståede eksamener, kan C.L. Seifert også levere en erstatningshue.

- Hvis folk henvender sig, så hjælper vi med at finde en ny. Vi kan altid hurtigt finde en hue til en nødsituation. Vi har en afdeling i København og i Kolding, hvor man kan hente en hue, eller også kan vi hurtigt sende en med posten, siger Anders Eriksen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvis du nu har tænkt på, hvorfor der står "pornofar" på Lasse Rosendal Carstensens studenterhue, kan TV2 ØSTJYLLAND give dig svar.

- Da vi lige var startet i gymnasiet, havde jeg en dag en trøje fra Pornhub på, og så sagde min gode ven Gustav en dag: "Hey, der er pornofar", og så er det ligesom bare hængt ved.

En glad pornofar - og student fra Viby Gymnasium. Foto: Privat