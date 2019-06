Rammstein rammer Aarhus – nu er der sat dato på koncerten

Nyheden om de tyske rockgiganter Rammsteins indtog i det østjyske har skabt glæde blandt bandets mange fans.

Nu er der sat dato på, hvornår tyskerne helt præcist gæster Aarhus til næste år.

Her ses forsanger Till Lindemann i silhuet under en koncert i Forum i 2012. Foto: Andreas Beck - Ritzau Scanpix

Det bliver den 4. august, at Ceres Park omdannes til centrum for hårdtslående og hårrejsende rock. Billetsalget til koncerten begynder allerede den 5. juli i år.

- De rutinerede tyske metalhelte har netop spillet en total udsolgt koncert i Telia Parken i København. Til sommer næste år vender det populære band tilbage til Danmark, hvor de besøger Ceres Park i Aarhus 4. august 2020, skriver Ceres Park & Arena på sin hjemmeside.

Rammstein er notorisk kendt for deres vilde sceneshows, og det er formentlig verdens eneste band, hvor alle bandmedlemmer er uddannede pyroteknikere.

Enhver, der har overværet en koncert med tyskerne, kan i den forbindelse skrive under på, at der ikke bliver sparet på flammerne.

Det gælder om at holde en vis afstand, når Till Lindemann og co. indtager en scene. Foto: Ritzau Scanpix

Går ikke ned på gear

Prædikatet "the best show on earth" skyldes ikke mindst netop bandets verdenskendte sceneshows.

Når de seks tyskere næste indtager Ceres Park skal det være med omkring 60 tons gear, og da bandet i 2016 spillede ved Tinderbox i Odense, var festivalen nødt til at bestille Nordens største scene.

Så sent som onsdag i sidste uge spillede bandet for 45.000 koncertgængere i Parken. I Jylland gav Rammstein senest koncert i 2017 i Horsens.

Læs også Anmeldere roser Rammstein for Horsens-koncert

Rammstein blev dannet i 1994 og er ikke mindst kendt for numre som "Du hast", "Sonne", "Mein Herz brennt" og "Ich will".

Bandets navn er inspireret af en flytragedie, som fandt sted i 1988. Her kolliderede tre jetfly under et flyshow på den amerikanske luftbase Ramstein i Tyskland.