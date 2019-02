Populært pizza-koncept kommer til Jylland

Det er ikke umuligt, at man på en søndag kan finde nogle mennesker med tømmermænd i Aarhus og omegn. Det er heller ikke umuligt, at disse mennesker kunne tænke sig en svedig pizza.

Denne søndag er Frankies Pizza ikke en mulighed, men fra starten af marts blander pizza-konceptet sig på det aarhusianske pizzamarked (også for mennesker uden tømmermænd).

Frankies Pizza, der er et spisekoncept, som Madklubben står bag, eksisterer allerede på Østerbro og Nørrebro i København. Men når 'Frankie' slår dørene op på Mejlgade 45 i Aarhus, bliver det den første af sin slags i Jylland.

- Jeg tror, der er plads til os, og vi håber, at vi bliver taget godt imod. Vi går ydmygt til opgaven, og vi tror ikke, at vi er klassens nye frække dreng, men vi tror meget på vores produkter og vores brand, siger partner i Frankies Pizza, Christopher Haar, til TV2 ØSTJYLLAND.

Alle pizzaer hos Frankies Pizza kan bestilles med glutenfrit mel. Foto: Frankies Pizza / Facebook

Excentriske ingredienser

Selvom Christopher Haar og de fire andre partnere i Frankies Pizza går ydmygt til opgaven, mangler de ikke selvtillid, når det gælder deres pizzaer.

- Vi vil ud til folket og få vist, at vi kan lave en sindssyg god pizza af ordentlige råvarer til en god pris. Vi har lavet dejen fra bunden, vi har testet afbagningen i ovnen, og vi bruger ingredienser, som mange andre pizza-steder ikke bruger, siger Christopher Haar til TV2 ØSTJYLLAND.

Det bliver muligt at bestille Frankies pizzaer og hente dem i restauranten som take away, og der arbejdes netop nu for at gøre det muligt at få leveret Frankies pizzaer til døren i Aarhus-området. Foto: Frankies Pizza

Pizzaen med navnet 'Notorious P.I.G.' er ifølge Christopher Haar et eksempel på en pizza, der skiller sig ud i forhold til de pizzaer, aarhusianerne ellers kan opstøve.

Pizzaen består blandt andet af salciccia-pølse og pimientos de padron, der er en mellemstærk peberfrugt.

- Vi vil skabe en smagsbombe, og vi får skinke, pølse og mozzarella leveret direkte fra Italien, siger Christopher Haar til TV2 ØSTJYLLAND.

Folkene bag Frankies Pizza har brugt tid på inspirationsrejser for at finde opskriften på den perfekte pizzaskorpe. Foto: Frankies Pizza / Facebook

Fra 80 til 150 kroner

Hvis man er i humør til Bøf med bearnaise i pizza-form er Frankies Pizza også leveringssted.

- 'Frankies Steak & Béarnaise' er vores fortolkning af en steak béarnaise-pizza. Vi har altid syntes, at det er sjovt at udfordre os selv, og vi har ikke nogen dogmer om, at det skal være italiensk pizza, lyder det fra Christopher Haar.

'Frankies Steak & Béarnaise' er med en pris på 150 kroner den dyreste pizza på menukortet, hvor de fleste pizzaer koster mellem 100 og 125 kroner.

- Konceptet virker rigtig godt i København, og nu skal vi testet, om det også virker udenfor København, siger Christopher Haar til TV2 ØSTJYLLAND.

Frankies Pizza findes allerede på Østerbrogade 79 og ved Sortedam Dossering på Nørrebro. Foto: Frankies Pizza / Facebook

Take away og mad til døren

Han fortæller, at han og de øvrige partnere har fået 'rigtig mange' ansøgninger fra folk, der gerne vil være en del af Frankies Pizza i Aarhus.

Restauranten har plads til 140 spisende gæster og har åbent tirsdag-søndag fra klokken 17.

Det bliver også muligt at bestille pizzaer og hente dem i restauranten som take away.

Med tiden vil den aarhusianske udgave af Frankies Pizza ifølge Christopher Haar også satse stort på at bringe pizzaer til døren.

