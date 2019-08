Populært landsbyfænomen indtager storbyen: - Alle skal have friske varer

Som regel er friske jordbær og nye danske kartofler i boder langs vejkanten noget, man forbinder med en tur på landet. Men nu behøver du ikke længere skulle køre på landet.

Vi vil gerne have, at alle i Danmarks befolkning får nogle råvarer, som er helt friske. Mortne Thorup, Öko

Vejboderne har nemlig fundet vej til Aarhus.

- Hver gang, jeg kommer hjem på sommerferie, har jeg altid nydt at handle ved de lokale landboder, og jeg synes, det er så ærgerligt, man ikke kan få de friske varer inde i byen, fortæller én af de to idémænd bag vejboderne Öko, Morten Thorup, til TV2 ØSTJYLLAND.

I øjeblikket er der blevet placeret boder syv forskellige steder i Aarhus-området, blandt andet foran Schweizerbageriet i Bruuns Gade og Nabo Kiosk på Frederiksbjerg.

- Vi vil gerne have, at alle i Danmarks befolkning får nogle råvarer, som er helt friske, siger han.

Afhængigt afsæsonen er der både ærter ,gulerødder, jordbær, kirsebær og mange andre græntsager i boderne.

Ligesom på landet er der ingen bemanding ved boderne - og derfor betaler man sine kartofler, ærter eller jordbær med MobilePay.

Men selvom det måske er nemt at tage varerne uden at betale, fordi der ikke er nogen til at holde øje, så oplever Öko ikke, at det er et problem.

Det er jo et tillidskoncept, og vi tror på, det kan fungere. Morten Thorup, Öko

- Hvis man viser tillid, så får man også gerne tillid. Jeg kan huske den første bod, vi stillede op, så var der to personer bare inden for en time, der kom og sagde, de gerne ville holde øje medboderne, siger Morten Thorup og fortsætter:

- Det er jo et tillidskoncept, og vi tror på, det kan fungere.

Iværksætterne kører hver morgen selv ud til lokale økologiske grøntproducenter for at hente varer og fylde dem på hylderne.

- Drømmen er at åbne boderne over hele landet og lave et samarbejde med de bedste økologiske grønthandlere, som kan levere til boderne.