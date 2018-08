Populært blandt unge: Første dag for nye højskoleelever

- Jeg har været lidt nervøs her den sidste time, fra da vi satte os ind i bilen.

Sådan siger Stine Hansen fra Aarhus. Hun er netop ankommet til Hadsten Højskole, hvor hun i dag, søndag, starter som elev.

- Jeg skulle have nogle oplevelser. Jeg vil gerne være lidt åben og prøve noget nyt, siger Stine Hansen.

Populære skoler

Og hun får selskab af mange andre unge på højskolen. Faktisk oplever de i Hadsten, at det er blevet mere og mere populært at vælge en tur på højskole.

- Vi har oplevet det igennem de sidste især 5-6 år, men i løbet af 10 år egentlig har vi oplevet en stødt stigning i interesse og en stødt stigende elevtilgang, siger forstander Jacob Kjærsgaard Mortensen og fortsætter:

- I øjeblikket har vi fulde hold. Det har vi haft de seneste 4-5 år, så det mærker vi meget tydeligt.

Og den oplevelse står forstanderen på Hadsten Højskole ikke alene med. TV2 ØSTJYLLAND har snakket med fire andre højskoler i regionen, som alle fortæller, at de også oplever stigende elevtilgang.

Anderledes fokus

Jacob Kjærsgaard Mortensen tror, at en del af forklaringen ligger i, at højskolerne til forskel for resten af skolesystemet ikke er så præstationsorienteret.

- Hvor det i det formelle uddannelsessystem selvfølgelig er vigtigt at blive til noget, så er der i højere grad på højskolen et fokus på at blive til nogen, siger han.

Vil ikke skynde sig

Der har de senere år været meget fokus på, at de unge skal hurtigt igennem uddannelsessystemet, og Jacob Kjærsgaard Mortensen tror også, at interessen for højskolen er en reaktion mod det.

- De reagerer imod, at der er det der fokus på, at de skal ud og blive til noget, og det kan kun gå for langsomt, og de føler måske personligt ikke, at det er lige der, hvor de er, siger Jacob Kjærsgaard Mortensen.

For Stine Hansen er det at få en uddannelse da heller ikke noget, der haster.

- Jeg synes ikke, at man skal skynde sig. Nu har jeg allerede haft et sabbatår efter gymnasiet. Det var perfekt, og jeg arbejdede og fik en masse erfaringer, og så tager jeg et mere nu, hvor jeg har det lidt sjovt.