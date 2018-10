Populær verdensstjerne giver koncert i Horsens

'What About Us', 'Raise Your Glass', 'Fuckin' Perfect'.

Hvis disse titler siger dig noget, er der en god chance for, at du er fan af den amerikanske popstjerne Pink.

Er det tilfældet, kan du glæde dig over, at den 39-årige sanger med den karakteriske stemme giver koncert i Horsens næste sommer.

Den amerikanske popstjerne giver således koncert på Casa Arena Horsens onsdag 7. august 2019.

Voldsom verdensturné

Koncerten i Horsens vil blive offentliggjort på fredag, den 26. oktober. Man kunne dog kortvarigt se nyheden på sangerindens hjemmeside ved en fejl.

Koncerten i Østjylland er en del af den omsiggribende turné Beautiful Trauma World Tour, der tæller mere end 150 optrædener i hele verden.

Pink er en af verdens bedst sælgende kunstnere. Hun har udgivet 7 albummer. Det første, Can't Take Me Home, udkom i 2000. Foto: http://whataboutus.pinkspage.com/

Den amerikanske sangerinde med det borgerlige navn Alecia Beth Moore optrådte senest på dansk jord i 2013, da hun indtog Boxen i Herning.

Billetsalg starter til oktober

Pink har solgt mere end 60 millioner album i en 18 år lang karriere.

Det officielle billetsalg starter på fredag 26. oktober klokken 10:00 via ticketmaster.dk.

Hvis du gerne vil opleve både Pink og den første dag på Smukfest, er du lidt udfordret. Pinks koncert finder nemlig sted på Smukfests første dag.

Casa Arena Horsens har tidligere lagt græs til blandt andre Bruce Springsteen, One Direction, U2 og Bon Jovi.