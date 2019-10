Populær tegnefilm bliver til musical i Randers

22-årige Jonas Horn fra Spentrup ved Randers bruger i øjeblikket en meget stor del af sit liv på musical.

Han har fået rettighederne til at lave filmen Madagaskar som en musical i Danmark.

Jonas Horn har været med til at producere fire musicals.

- Jeg har taget fri fra mit arbejde, og så vågner jeg op og går i gang med det her og går i seng, når jeg er færdig. Jeg bruger hele min vågne tid på det nu, siger Jonas Horn til TV2 ØSTJYLLAND.

Han læser til daglig til lærer, men for tiden er han i gang med at lave kulisser og kostumer til Madagaskar-musicalen, som har premiere på torsdag.

Jonas Horn viser en løvemanke frem, som han er ved at lave.

Jonas Horn startede med at lave musical, da han var 19 år, og Madagaskar er den fjerde, som han er med til at producere.

Manglede musicals i Randers

- Jeg havde lige været med i en musical selv i 2.G på mit gymnasium, og det var meget sjovt, men der var ikke andre steder i Randers, man kunne lave musical, og så måtte man jo lave det selv, og det gjorde vi så, siger Jonas Horn.

Hans musicalgruppe hedder Bredgade, og i foråret lavede de forestillingen Legally Blonde på Randers Egnsteater.

Billedet er fra forestillingen Legally Blonde

Jonas Horn bor hjemme og får hjælp af både sin far og sin bror til at udleve sin drøm, og den hjælp betyder meget.

- Det er med til at få det hele til at hænge sammen, og de forstår hvor meget, det vejer for os andre, siger Jonas Horn.

Jonas Horns bror er tømrer og hjælper med at lave kulisserne til forestillingen.

Forestillingen spiller på Randers Egnsteater fra på torsdag og hver dag frem til søndag.