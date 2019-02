Populær strand lukket hele sommeren: Flere nye projekter på vej

På Den Permanente Strand i Aarhus Bugten ligger badegæsterne normalt helt tæt, når solen står højt på himmelen i sommerhalvåret.

I år må gæsterne dog rykke sig endnu tættere sammen på andre strandarealer, når Aarhus Kommune igangsætter en renovering af Den Permanente Strand. Arbejdet forventes at begynde i maj og slutte til november.

- Alt det, der ligger ude under vandet, skal skiftes. Ellers holder den ikke. Derudover bliver en af vingerne også forlænget, fortæller Mogens Christensen, chef for Aarhus Kommunes idrætscentre, der refererer til en af broerne på Den Permanente.

Selvom den store renovering primært finder sted i vandet, vil sandarealet også være lukket af for gæster, da det skal bruges som arbejdsplads.

De frie adgange på begge sider af Den Permanente vil dog stadig kunne bruges af gæsterne som normalt.

På den sydlige vinge til venstre på billedet vil vikingeklubben Jomsborg etablere et nyt, fælles naturistbad. Foto: Google Maps

Grundlag for nye projekter

Det er ikke kun Den Permanente, der har planer om renovering.

Vinterbadeklubben Jomsborg, der holder til på Den Permanente i vinterhalvåret glæder sig over de nye renoveringsplaner, der kan skabe mere plads og bedre muligheder for klubbens eget udvidelsesprojekt.

- Vores formål er at fremme vinterbadning, hvor alle kan være med, så vi glæder os over det gode projekt, fortæller Jørgen Nybo, bestyrelsesmedlem og formand for udvidelsesudvalg, Jomsborg.

Et win-win-projekt ifølge Jørgen Nybo. Renoveringsprojektet skaber nemlig bedre rammer for, at Jomsborg i samarbejde med P+P Arkitekter kan etablere nye klubhusfaciliteter og sauna.

De har også planer om et fælles naturistbad på den sydlige vinge mod Aarhus, der kan bruges i sommerhalvåret.

Et projekt til 25 millioner kroner som finansieres af dem selv og private fonde.

Frygt for ekstra ventetid

I det kommunale renoveringsprojekt skal der blandt andet bruges planker i azobetræ, der er et miljøvenligt materiale, som sejles ind fra Sydamerika, hvilket har skabt bekymring for eventuelle forsinkelser.

- Vi har frygtet ekstra ventetid, men vi regner med at være færdige til efteråret, til ultimo oktober. Vi skal have det lavet i år og aller senest i 2020, fortæller Mogens Christensen.

Det er endnu ikke offentliggjort, hvem der skal stå for selve renoveringen. I næste uge afholdes der flere møder i kommunen.