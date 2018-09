Populær skole nødt til at udvide igen: Her ønsker flere at gå

Vi hører det gang på gang. Ingen gider tage en erhvervsuddannelse, og især de tekniske skoler har svært ved at tiltrække de unge. Men et sted går de mod tendensen. Den jydske Haandværkerskole i Hadsten er nemlig populær som aldrig før.

I 2016 udvidede skolen med 108 pladser på det tilhørende skolehjem, hvor eleverne bor, imens de læser. Og nu arbejder stedets ledelse på endnu en udvidelse.

- Siden 2012 er vi steget med omkring 8-12 pct. i antal elever, og i år har vi 80 årselever mere end sidste år. Alle pladserne, vi fik for to år siden, er fyldte, og vores undervisningslokaler er fyldte, siger direktør for skolen, Henrik Øelund, til TV2 ØSTJYLLAND.

Så nu åbner der sig et positivt problem for håndværkerskolen. Elevvæksten giver akutte pladsproblemer, så man har den seneste tid opkøbt fire grunde på Industrivej i Hadsten.

Her håber man på at kunne bygge et nyt skolehjem med plads til ca. 100 elever, så der fremover vil være 600 boende på skolen.

Over 70 pct. bor på skolen

Han har en god idé om, hvorfor Den jydske Haandværkerskole i modsætning til mange andre erhvervsskoler er så populær.

På skolen har eleverne deres egen biograf, og den er en del af hele den pakke, som de studerende tilbydes.

I Hadsten får eleverne nemlig hele pakken, når de bor sammen med deres klassekammerater og hver dag har en masse tilbud – også uden for skoletiden.

- Vi tager udgangspunkt i en kostskoletradition og ser på det hele menneske. Eleverne bliver set på en anden måde, og jeg tror, at de værdsætter den kultur og det miljø, vi kan tilbyde, siger direktøren og nævner café, sportsklub og lektievejledning som nogle af tilbuddene.

Ting som eleverne kan skrive under på er en fed ting ved at gå på skolen. Det fortalte de TV2 ØSTJYLLAND, da vi besøgte skolen i juni. Her satte de også ord på de fordomme, mange har om stedet.

Store biler og tatoveringer

- Inden jeg begyndte her, så havde jeg nok en del fordomme. Store biler og tatoveringer op ad armene, sagde eleven Hans Kristoffer Hansen dengang til TV2 ØSTJYLLAND.

- Min fordom var, at der ikke var så stort engagement, men det blev hurtigt afkræftet, da jeg kom op på skolen og så, hvor ambitiøse folk er, fortsatte han.

Den jydske Haandværkerskole bruger derfor ifølge Henrik Øelund ikke mange penge på markedsføring, men skolens ry spredes naturligt fra ung til ung.

Nu håber man så på at få plads til endnu flere elever. Det nye skolehjem kan dog kun blive bygget, hvis byrådet vedtager en ny lokalplan for området.

For nylig indledte Planudvalget drøftelserne om lokalplanen, og der er umiddelbart opbakning fra lokalpolitikerne.

- Skolen er en succeshistorie, og hvis der tages hensyn til de naboer, der er, ser vi intet til hinder for, at man kan udvide. Den nye lokalplan skal selvfølgelig ud i høring blandt borgerne, men vi vurderer ikke, at nogen vil blive generet, siger formand for udvalget, Erling Kvist Andersen (S), til TV2 ØSTJYLLAND.

Må bygge en etage ekstra

Faktisk er den politiske velvilje så stor, at der kan blive åbnet op for bygninger i op til fire etager – en etage mere end håndværkerskolen har ytret ønske om.

- Det kan skabe en fortætning i området og muligvis give skolen endnu bedre muligheder, siger Erling Kvist Andersen.

Computere står klar til at tage imod eleverne, når de har tid efter skole.

Nu skal et forslag til en ny lokalplan så laves, og inden høringer og lignende er overstået går der formentlig op til et år.

- Vi regner med, at lokalplanen er færdig til næste sommer, og så begynder vi at bygge. I sommeren 2020 håber vi på at være færdige med skolehjemmet, lyder det fra Henrik Øelund.

Inden da sker der så alligevel ting og sager på Den jydske Haandværkerskole.

For allerede inden for 14 dage går håndværkere i gang med at udvide skolens bistro til dobbeltstørrelse, og en værkstedshal på 570 kvadratmeter opføres også. Det sker uden behov for en ny lokalplan.