Populær festival stopper salget af cigaretter

Det bliver sidste gang i år, at festivalgæsterne på Northside kan købe sig til cigaretter på selve festivalpladsen. Næste år er det slut.

- Beslutningen matcher vores gæsters og egne værdier, og vi vurderer, at der er en folkestemning i den retning, fortæller talsmand for Northside, John Fogde til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er rigtig godt og et meget stærkt signal fra Northside. Tobak og fest behøver ikke at hænge sammen Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef, Kræftens Bekæmpelse

Stærkt signal

Northside Festival har som den første af de større danske festivaler valgt at stoppe cigaretsalget på pladsen. Hos Kræftens Bekæmpelse er man glade for, at Northside går foran og viser vejen.

- Det er rigtig godt og et meget stærkt signal fra Northside. Tobak og fest behøver ikke at hænge sammen, fortæller forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse, Mette Lolk Hanak.

Som positiv nudging i stedet for en løftet pegefinger vil vi opfordre til at vise hensyn i forhold til rygning til koncerterne John Fogde, talsmand for Northside

Festivalen bliver dog ikke helt tobaksfri, da det stadig vil være muligt at medbringe og nyde sine cigaretter købt uden for festivalpladsen fra 2020 og frem.

Hensyn til koncerterne

Ud over stop af cigaretsalg har festivalen også planer om at udvide sin ’Vis hensyn’-kampagne Lead The Way, hvor rygning nu også bliver et fokusområde.

- Som positiv nudging i stedet for en løftet pegefinger vil vi opfordre til at vise hensyn i forhold til rygning til koncerterne, fortæller John Fogde.

Northside Festival er kendt for sin grønne profil med fokus på blandt andet bæredygtighed og økologi.