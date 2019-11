Popikon optræder for første gang på 'sin hjemmebane'

Han har været der rigtig mange gange, men aldrig med sig selv i hovedrollen. Thomas Helmig er flittig gæst på Ceres Park, især når byens hold AGF tørner ud på grønsværen. Men til næste sommer er det for første gang ham selv, alles øjne vil være rettet mod på stadion.

Det aarhusianske popikon optræder fredag den 26. juni 2020 på Ceres Park.

- Jeg har siddet på 'Stadion' (Ceres Park), siden jeg var helt lille. Fra jeg, som ung mand, valgte et liv i musikken må jeg indrømme at jeg ofte har siddet derude og drømt om hvor fantastisk, det ville være at spille en koncert lige der, på 'Stadion' i min hjemby, skriver Thomas Helmig på sin Facebook-side.

Tidligere har Helmig optrådt i Aarhus i forbindelse med jubilæumskoncerten for Aarhus Festuge i 2014 i Mindeparken, på Northside Festivalen i 2017 og senest til åbningen af festugen sidste år i Rådhusparken.

Flere andre navne optræder

- De seneste år har for mig budt på uforglemmelige udendørs koncertoplevelser i Aarhus, Mindeparken, Northside og Rådhusparken, vilde aftener med fantastisk publikum. Så nu har jeg besluttet, at tiden er inde til at spille en koncert på Ceres Park. Jeg glæder mig fra nu af og er sikker på, at det bliver en kæmpe fest, lyder det fra sangeren.

Ud over Helmig vil et par andre navne, som offentliggøres senere, medvirke i koncerten. Der bliver sat 35.000 billetter til salg, det selvom kapaciteten på Ceres Park er større.

Arrangørerne vil nemlig sikre sig, at alle får en optimal oplevelse.

Thomas Helmig spiller kun én anden koncert næste sommer. Foto: Torben Christensen - Ritzau Scanpix

Billetsalget til stadionkoncerten starter søndag den 10. november via Billetlugen.