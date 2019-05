Politiske modstandere går sammen om at anbefale hinanden

Silkeborgs borgmester Steen Vindum (V) og viceborgmester Søren Kristensen (S) anbefaler i en fælles valgannonce i Midtjyllands Avis vælgerne til at stemme personligt på lokale kandidater.

De anbefaler Socialdemokratiets Thomas Jensen og Gitte Willumsen fra Venstre.

Under valgkampen har de to partier ellers haft travlt med at sætte fokus på deres politiske forskelle, men én ting kan de altså godt blive enige om.

- Der er mange lokale sager, som skal kæmpes inde fra Christiansborg, men uden lokale folketingsmedlemmer er der ingen til at tale Silkeborgs sag. Den opfattelse deler vores lokalpolitiske bagland heldigvis også, siger Thomas Jensen i en pressemeddelelse.

Sådan ser annoncen i Midtjyllands Avis ud. Foto: Presse

Vil gerne have Venstre-kvinde ind

- Derfor er jeg også rigtig glad for, at Steen Vindum som borgmester og venstremand i Silkeborg også går ud og minder de lokale borgere om, at det er vigtigt at stemme personligt på mig, selvom jeg er socialdemokrat, samtidig med at min partifælle og viceborgmester Søren Kristensen gør det samme om Gitte Willumsen fra Venstre, fortsætter han.

Når der nu alligevel ser ud til, at der bliver valgt nogle Venstre-folk til Folketinget fra vores storkreds, så er det jo bedst, at en af dem er fra Silkeborg. Thomas Jensen (S)

I dag er det kun Thomas Jensen af de to kandidater fra Silkeborg, der sidder i Folketinget, men han håber faktisk på, at Gitte Willumsen også kommer ind.

- Som socialdemokrat tænker jeg lokalpatriotisk, at når der nu alligevel ser ud til, at der bliver valgt nogle Venstre-folk til Folketinget fra vores storkreds, så er det jo bedst, at en af dem er fra Silkeborg, lyder det fra Thomas Jensen.

Lokal forankring vigtig for vælgerne

For en uge siden gik TV2 ØSTJYLLAND på gaden i Silkeborg, hvor vi hørte borgere, om de var klar til at stemme personligt på en lokal politiker.

Og det var de.

- Vi skal have nogle fra hele landet. Det duer ikke kun at have folk fra København, sagde Jacob Mejer på 18 år, der for første gang skal sætte krydset til dette folketingsvalg.

Allan Christensen har flere gange sat sit kryds, og også denne gang bliver det en personlig og lokal stemme.

- Hvis du bor Silkeborg, så vil du også have folk ind herfra, sagde han.