Politisk ordfører taler østjysk bopæl ned - partikollega taler den stolt op

- Hvis du lander med et fly tirsdag morgen og tager hjem torsdag eftermiddag efter afstemninger, kan du ikke passe dit arbejde til UG+.

Sådan lyder det mandag fra politisk ordfører for Venstre, Britt Bager, der er opstillet i Østjyllands Storkreds.

TV2 ØSTJYLLAND har kontaktet hende, efter hun har lavet facebookopslag omkring, om man som folketingspolitiker bør bo i den kreds, man er opstillet i.

Vigtigt at være i maskinrummet

"Debatten kører folketingsvalg efter folketingsvalg, og denne valgkamp er ingen undtagelse", skriver Britt Bager på Facebook.

Britt Bager bor selv i København med sin familie, og det mener hun ikke er et problem i forhold til at repræsentere østjyderne.

- Jeg ved godt, hvad der sker på Djursland, selvom jeg har en hverdag i København. Vi skal passe på, at vi ikke får talt det lokale for meget op. Det er også vigtigt, at du er i de rum, hvor det foregår på Christiansborg, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Hvis man skal repræsentere et område, skal man selvfølgelig kende sit bagland. Men vi har mødepligt på Christiansborg tirsdag til fredag, og der synes jeg, at det er vigtigt at være til stede.

Østjyder ønsker 'hjemmeboende' politikere

Ifølge Britt Bager er det vigtigste, at man har en tæt tilknytning til det område, man repræsenterer. Den tilknytning opnår Venstres politiske ordfører ifølge eget udsagn via politiske arrangementer og et privatliv i det østjyske.

- Jeg tilbringer hver eneste mandag herovre. Mine forældre bor på Djursland, og mine bedste venner bor i Skanderborg. Jeg tilbringer mere af min fritid i Østjylland, end jeg gør i København, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

En meningsmåling, TV2 ØSTJYLLAND har lavet i forbindelse med dette valg, viser, at 52 procent af østjyderne mener, at politikerne på Christiansborg bør bo i den landsdel, de repræsenterer.

Anerkender du, at man får et bedre billede af, hvad der sker lokalt, hvis man i det daglige møder og snakker med folk i det lokale supermarked i Østjylland?

- Der er nogle kandidater, der markedsfører sig på at være lokale, men man kan kun være ét sted af gangen. Det er saftsuseme også vigtigt at smide nogle timer der, hvor beslutningerne bliver taget, lyder svaret fra Britt Bager.

En vigtig base

Én af de politikere, der gør en dyd ud af at gøre opmærksom på, at han bor i det østjyske, er Michael Aastrup Jensen (V).

Det budskab er ikke til at gå glip af i denne film, der netop nu kan ses på Aastrup Jensens facebookside.

Michael Aastrup Jensen bor i Assentoft, hvor han er opstillet og valgt.

- Det er hele præmissen for, at jeg føler, at jeg kan fungere som lokalt folketingsmedlem. Jeg kender til mange sager på en helt anden måde, fordi jeg bor i lokalområdet, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Michael Aastrup Jensen har Regionshospitalet Randers som mærkesag, han har engageret sig i problematikken omkring lugtgener fra kød- og benmelsfabrikken Daka i Assentoft, og han fik pæne ord med på vejen, da Randers' nye skattecenter den 29. april i år blev indviet af skatteminister, Karsten Lauritzen (V).

- Jeg er i København fra tirsdag morgen til fredag aften. Jeg har et barn på 5 år og en etårig, og min familie og jeg kunne bare flytte til København, Men det gør vi ikke, fordi jeg synes, det er vigtigt at have base, hvor man er stillet op, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er samlet 11 folketingskandidater fra Venstre ved folketingsvalget.

