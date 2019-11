Politisk forslag: Benzin- og dieselbiler skal betale for at køre ind i Aarhus

Der er alt for mange biler på vejene i Aarhus.

Derfor foreslår SF og Alternativet i Aarhus Kommune nu en trængselsring.

Fra 2025 skal den give el-biler fri adgang til centrum, mens de, der bruger diesel og benzin, skal betale.

Læs også Er du træt af lange bilkøer? Kommune beder om løsninger

- Vi bliver nødt til at tage nogle skrappere midler i brug for at komme i mål med de ambitioner, vi har. Verden har fået en helt anden oplevelse af de klimaproblemer, vi står over for. Så jeg tror, der er en bedre chance for at komme igennem med det her, end der nogensinde har været før, siger Jan Ravn Christensen (SF), der er byrådsmedlem i Aarhus Kommune.

Jan Ravn Christensen fra SF vil bruge afgifter til at mindske trafikken i Aarhus.

Det er nemlig ikke første gang, at en betalingsring er blevet foreslået i Danmark.

Regeringen med Helle Thorning-Schmidt i spidsen foreslog i 2012 en betalingsring omkring København, som aldrig blev til noget.

De to største partier er imod

Og det er da heller ikke alle politikerne i Aarhus Byråd, der deler SF'erens begejstring for trængselsringen.

02:30 VIDEO: Flere gange har politikere foreslået at regulere trafikken med afgifter. Luk video

Socialdemokratiet og Venstre, som er de to største partier i byrådet, samt DF er imod.

- Vi synes, det er en rigtig dårlig idé at lave en betalingsring. Vi skal ikke vælte flere afgifter over på bilisterne, siger Gert Bjerregard, der er byrådsmedlem i Aarhus Kommune.

Læs også Landsdækkende børnestrejke: Vil have flere hænder

Byrådet skal begynde at drøfte trængselsringen på onsdag.