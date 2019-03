Politisk aftale: Fem nye sundhedsfællesskaber skal erstatte Region Midtjylland

Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om den sundhedsreform, som de ønsker at indføre.

I sundhedsreformen er der blandt andet lagt op til, at der skal oprettes fem nye sundhedsfællesskaber i Region Midtjylland. Planen er, at fællesskaberne skal erstatte regionen.

I alt skal der oprettes 21 sundhedsfællesskaber i hele landet, hvis det står til regeringen og Dansk Folkeparti.

- Vi har et særligt ansvar for at se på dagens udfordringer, men også på fremtiden. Derfor har vi en model klar, der betyder, at flere patienter bliver behandlet lokalt, sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på tirsdagens pressemøde.

Her præsenterede han også et mål om, at der på landsplan skal kunne optages 2000 flere sygeplejerskestuderende i perioden fra 2019 til 2022 i forhold til perioden mellem 2015 og 2018.

8,5 milliarder til nærhedsfond

Samtidig lægger aftalen op til, at der skal gives 8,5 milliarder kroner til en såkaldt nærhedsfond. Af de penge skal 930 millioner kroner bruges i Region Midtjylland.

De penge skal blandt andet være med til at få flere ambulancer og akutbiler i de områder, hvor der er længere responstider.

En del af de penge skal også bruges på at etablere 35 sundhedshuse, så flere kan behandles lokalt. Det fortæller Kristian Thulesen Dahl, der er formand for Dansk Folkeparti.

- Hvis vi skal skabe tryghed i sundhedsvæsenet, er det vigtigt med nærhed. Derfor har nærhedsfonden været vigtig for os, siger han og fortsætter.

På kortet kan du se, hvor regeringen og Dansk Folkeparti ønsker at oprette de nye sundhedsfællesskaber.

- Vi får hurtigere hjælp frem til dem, der har brug for dem. Det er indbegrebet tryghed, slår han fast.

Samtidig ønsker regeringen og Dansk Folkeparti at nedlægge landets fem regionsråd, mens de også vil oprette et nyt akutnummer på 113.

Derudover er det planen, at Sundhedsvæsen Danmark skal placeres i Aarhus. Sundhedsvæsen Danmark skal være en politisk udpeget bestyrelse under Sundhedsministeriet, der skal holde styr på sundhedsvæsnets økonomi.