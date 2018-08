Politirazzia ved østjyske skoler: 150 kørte for stærkt

Sommerferien er slut for mange børn og deres forældre. Skolen kalder igen, og det betyder også små bløde trafikanter, der ikke er vant til at færdes i trafikken.

Over hele landet laver politiet derfor færdselskontrol ved folkeskoler i denne og næste uge.

Forældrene gør det rigtig godt i forhold til at spænde børn fast og i forhold til at respektere skolepatruljer. Allan Nielsen, politikommissær, Østjyllands Politi

Således også ved Mårslet Skole syd for Aarhus.

- Vi er i gang med en landsdækkende kampagne i forhold til at optimere trafiksikkerheden omkring skolestart især, siger Allan Nielsen, der er politikommissær hos Østjyllands Politi.

Læs også Her bliver skolevejene mere sikre, mens børnene holder ferie

Handler om synlighed

Ved skolerne holder politiet blandt andet øje med, om bilerne overholder hastighedsbegrænsningerne, om bilerne respekterer skolepatruljerne og om fører og børn er spændt fast.

Østjyllands Politi er ude ved de østjyske skoler i øjeblikket. De fleste er gode til at respektere skolepatruljer.

- Det går ganske fint, synes jeg. Vi har fået kontakt til en del borgere allerede. Det handler ikke kun om at skrive bøder ud. Det handler lige så meget om at være synlige, siger Allan Nielsen ved dagens kontrol i Mårslet.

Læs også Farlige situationer på skolevej i årevis: Nu gør kommunen noget

150 hastighedsovertrædelser

I løbet af de første tre dage i uge 33, har Østjyllands Politi været ude på 49 skoler.

Her er der konstateret 150 hastighedsoverskridelser.

- Det er alt for mange. Så der er plads til forbedringer. Men ellers synes jeg faktisk, at forældrene gør det rigtig godt i forhold til at spænde børn fast og i forhold til at respektere skolepatruljer. Der har vi ikke ret mange sager, siger Allan Nielsen.

Øverst kan du se hele interviewet om politiets tilstedeværelse omkring de østjyske skoler.