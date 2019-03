Politiopbud ved skole: Lærer så ung mand med pistol i hånden

Torsdag eftermiddag måtte Midt- og Vestjyllands Politi rykke talstærkt ud til området ved Balleskolen i Silkeborg, hvor en lærer ifølge politiet havde set en 'ung mand med en sort pistol i hånden ved nogle træer i udkanten af skolegården'.

Anmeldelsen fik politiet til at rykke 'massivt’ ud, fortæller vagtchef Ole Vanghøj fra Midt- og Vestjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Mand mod maskiner: Jens kæmper med kaffekop og campingstol

- Vi sætter alt det i værk, der skal sættes i værk, ved en sådan anmeldelse, siger Ole Vanghøj.

En patrulje fik øje på en ung mand, der passede på beskrivelsen i anmeldelsen, som en lærer havde ringet ind med ved 13-tiden, da vedkommende fra et vindue i lærerværelset havde set den unge mand med pistolen.

Læs også Par smed affald i naturen og blev efterlyst - nu er der nyt i sagen

Den unge mand, som viste sig at være en 13-årig dreng, blev pågrebet, og han har erkendt, at han havde gået rundt med pistolen, som viste sig at være en softgun.

'Snak med jeres børn'

Ole Vanghøj opfordrer forældre til at tage en snak med deres børn og unge om alvorligheden ved at rende rundt med en legetøjspistol.

- Man skal ikke gå rundt med en sådan pistol i hånden offentligt. Hvis man skal have sådan en med, skal den være i en taske, ellers bliver folk bekymrede og ringer til os. I værste fald kan det få fatale følger, hvis vi tror, at det er en ægte pistol, som vedkommende har, siger Ole Vanghøj til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Politiet finder fortsat våben i massevis i visitationszone

Den 13-årige dreng er taget med til afhøring på politistationen, ligesom hans familie og de sociale myndigheder er blevet kontaktet.

Forældre orienteret om episoden

På Balleskolen har skoleleder Pia Nielsen sendt en meddelelsen ud til alle forældre om hændelsen.

Læs også Første spadestik til kæmpeforestillingen Kong Arthur er taget

- Vi har handlet efter beredskabsplanen, og vi har opfordret forældrene til at snakke med børnene om det derhjemme, og så snakker vi også med børnene om det i morgen tidlig her på skolen, siger Pia Nielsen.

Hun fortæller, at de på skolen ikke har oplevet hændelsen så dramatisk, og at mange af børnene formentlig slet ikke har set eller oplevet, at politiet har været i området ved skolen.

- Det skete, mens der var undervisning, så alle eleverne var inde i klasseværelserne. Jeg så to politibiler på parkeringspladsen ved skolen, som ligger ved vores kontorer, mens klasselokalerne ligger i den anden ende og ikke har udsigt til parkeringspladsen, siger Pia Nielsen.

Balleskolen i Silkeborg.