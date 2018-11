Politimand kørt ned af 15-årig på knallert: Blev slæbt hen ad gaden

På Hadsundvej i Randers opdagede en betjent på motorcykel en knallert uden nummerplade og i høj fart torsdag.

- Men han nægter at standse og kører i rimelig høj fart. Han forsøger at spærre vejen ved at slingre frem og tilbage, fortæller Jakob Christiansen, kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Betjenten eftersætter derefter knallerten med udrykning, og prøver at standse den.

- Knallerten sætter farten ned, men den 15-årige vælger at køre direkte ind i betjenten og rammer ham på benet, fortæller Jakob Christiansen.

Betjenten griber derefter fat i knallertbøllen, men den 15-årige vælger at køre videre, imens betjenten har fat i ham.

Politimanden bliver trukket ud over motorcyklen, og ryger ned på asfalten, og bliver slæbt flere meter, inden knallerten vælter. Derefter anholder betjenten den 15-årig, som stadig strittede imod.

- Betjenten er noget rystet og skulle sys i benet. Så han kommer ikke på arbejde de næste par dage, fortæller Jakob Christiansen fra Østjyllands Politi.

Betjenten fik en større flænge i benet og måtte efterfølgende en tur på skadestuen, hvor han blev syet.

Det er altid rystende for vores betjente, når det her sker, og de bliver udsat for vold på den her måde. Jakob Christiansen, kommunikationsrådgiver, Østjyllands Politi.

Skal betale for skader på politimotorcykel

Det er kun få dage siden, at en anden betjent blev slæbt 20 meter efter en bil på Jernaldervej i Aarhus.

- Han slap heldigvis også uden større skade. Men det er altid rystende for vores betjente, når det her sker, og de bliver udsat for vold på den her måde, siger Jakob Christiansen.

Den 15-årige dreng fra Randers kan nu se frem til et større retsligt efterspil. Han bliver sigtet for vold mod en politimand, og for at have bragt andres liv og førlighed i fare.

Derudover vil han formentligt se frem til flere sigtelser i forbindelse med færdselsloven og skulle erstatte skaderne på motorcyklen.

- Der vil også blive rejst erstatning for motorcyklen, som fik en del skader. Så det kan ende med at blive en dyr tur for den 15-årige, fortæller Jakob Christiansen.