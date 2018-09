Politimand dræbt i færdselsulykke

Østjyllands Politi oplyser på Twitter, at en af deres kolleger er dræbt i en trafikulykke.

Anmeldelsen om et alvorligt uheld på Nordjyske Motorvej nord for Randers kom klokken 14.32 fredag eftermiddag.

Kort efter oplyste Østjyllands Politi, at det ene spor var spærret, og at det ville have indflydelse på trafikken.

- Jeg ved, at der er en del køkørsel, så det skal man forvente. Et enkelt spor er farbart, fortalte kommunikationsrådgiver Jeanette Løw Rasmussen tidligere.

Senere oplyste politiet, at den involverede i soloulykken nord for Randers var en politibetjent fra Østjyllands Politi. Der er tale om en 35-årig mand.

Ifølge politiet er der tale om "en soloulykke under tjenestelig kørsel".

Den 35-årige betjent kørte galt i denne sorte Mercedes. Foto: Øxenholt foto/112 news - Ritzau Scanpix

Kørte gennem autoværnet

Billeder fra ulykkesstedet viser, hvordan politimandens sorte Mercedes er kørt gennem autoværnet og holder halvvejs ude over en skråning.

Betjenten var 35 år, og da han var i tjeneste under ulykken, skal hændelsen undersøges af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP).

Det ene spor på motorvejen var afspærret i flere timer efter uheldet.

Betjentens pårørende er underrettet. I en pressemeddelelse udtrykker rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg medfølelse med de pårørende og betjentens kolleger.

- Det er med stor sorg, at jeg har modtaget beskeden om, at en kollega har mistet livet i tjenesten. Det rammer os alle dybt i dansk politi, siger Jens Henrik Højbjerg.

- Lige så meningsfyldt jobbet som politimand er i det daglige, lige så meningsløst er det, når vi alt for tidligt må sige farvel til en god kollega. Mine tanker og min dybeste medfølelse går til familie og pårørende i denne svære tid, siger han.

Vi har i dag mistet en god kollega i en færdselsulykke. Æret være hans minde #politidk https://t.co/Y7ezruBFMB — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) September 7, 2018

Fredag aften udsendte politikredsen endnu en Twitter-besked:

- Vi har i dag mistet en god kollega i en færdselsulykke. Æret være hans minde, skriver Østjyllands Politi.

Trist dag i dansk politi

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) siger i en udtalelse:

- Det er med meget stor sorg, at jeg i dag har modtaget den tragiske besked om, at en politibetjent er afgået ved døden. Mine tanker og dybeste medfølelse går til hans pårørende.

Hos fagforeningen Politiforbundet er formand Claus Oxfeldt også ude og kondolere:

- Frygtelig trist dag i dansk politi. Alle tanker går til de pårørende og alle de mange nære kolleger i @OjylPoliti (Østjyllands Politi, red.). Æret være hans minde.