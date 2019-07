Politikere vil kaste lys over unges misbrug af lægemidler efter dødsfald

Natten til søndag omkom to mænd på 19 og 20 år i Silkeborg - angiveligt som følge af indtagelse af det receptpligtige medicin Doltard 30 mg.

Torsten Geil, Alternativet

Men det er ikke et enestående tilfælde, hvis man spørger Giftlinjen. De modtager ugentligt opkald fra unge helt ned til 13 år, der har indtaget medicin eller stoffer.

Weekendens hændelse får nu flere politikere til at efterlyse mere information på området - og en klarlægning af, hvad man kan gøre for at komme problemet med misbrug af lægemidler til livs.

- Vi er nødt til at finde ud af, hvorfor unge tager så mange stoffer her i Danmark. Tusinder af unge bliver ved med at sige, at de mistrives. Jeg tror, det er utroligt vigtigt at lytte til de unge for at finde ud af, hvordan vi skaber en bedre trivsel blandt unge, fortæller Alternativets socialordfører, Torsten Geil, til TV2 ØSTJYLLAND.

Og han er ikke alene om ønsket om mere fokus på unges brug af medicinpræparater som rusmiddel.

Også Socialdemokratiets socialordfører, Camilla Fabricius, mener, der skal kastes lys over problemet.

- Jeg synes, at det rent socialt giver mening at få kigget på, hvad det er for nogle stoffer, der er i omløb, og hvilke målgrupper der er involveret, så man kan gribe mere nuanceret ind, siger Camilla Fabricius til TV2 ØSTJYLLAND.

I 2017 blev der registreret 254 narkorelaterede dødsfald. Unge under 30 år udgjorde 19 procent af dødsfaldene.

Flere bud på løsninger

Midt- og Vestjyllands Politis foreløbige formodning lyder på, at de to unge mænd døde af forgiftning af medicinpræparatet Doltard 30 mg, men den endelige obduktion er først klar om 2-3 uger.

Camilla Fabricius, Socialdemokratiet

I mellemtiden har politikerne dog flere bud på, hvordan man kan komme problemet til livs. Hos Alternativet mener socialordføreren, at de unge skal have mulighed for at teste deres stoffer på mobile laboratorier i nattelivet.

- Jeg er sikker på, vi kan undgå nogle dødsfald, hvis vi kan fortælle unge, at det stof, de har, er dødsensfarligt. Så vil vi også kunne rådgive om risici ved stofindtag. Og så vil vi kunne få oplysning om, hvilke stoffer der er i omløb, siger han.

Socialdemokratiets Camilla Fabricius mener dog, at det i stedet er et bredere samarbejde mellem flere instanser, der skal til.

- Jeg synes, det er væsentligt, at man har en lovgivning i forhold til det problem, man står over for. Så hvis man ønsker, at narkotika skal være mindre i omløb, så er man nødt til at kigge på noget lovgivning. Og når det gælder receptpligtig medicin, er man nødt til at gå i dialog med regionerne, om der er noget, vi skal have større restriktion på, siger hun.

