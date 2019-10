Politikere vil hjælpe diabetikere ud af stikke-helvede

- Det har betydet alt.

Sådan lyder det fra Lene Guldager Jensen, der er en af de heldige patienter, der har fået bevilget en flash glukosemåler af sin kommune.

For mange patienter med type 1-diabetes er det nemlig en stor lettelse at kunne slippe for at stikke sig i fingeren, når de skal måle deres blodsukker.

I 2016 fik Lene Guldager Jensen bevilget en flash glukosemåler af Aarhus Kommune. Det har haft en stor betydning for hendes livskvalitet.

- Det har givet mig friheden til at kunne bevæge mig, dyrke motion og gå lange ture med mine hunde. Før kunne det være problematisk bare at gå på arbejde. Nu kan jeg gøre alle de ting, som jeg kunne, før jeg fik diabetes, siger Lene Guldager Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Men det er langtfra alle, der ligesom Lene Guldager Jensen, får bevilget glukosemåleren. I de fleste tilfælde får patienterne i dag afslag. Men nu er der måske håb på vej.

Glukosemåler En Abbott Freestyle libre glukosemåler måler sukkerkoncentrationen i underhudens vævsvæske. Den består af en lille sensor med en lille måle-nål og et måleapparat på størrelse med en mobiltelefon. Sensoren bliver prikket fast på patientens overarm med måle-nålen, og selve sensoren sættes fast med plaster. Derefter fører man måleapparatet hen over sensoren i huden, hvorefter glukoseværdierne bliver vist på apparatets skærm, samt udviklingen over de seneste 8 timer. Senderen udskiftes hver anden uge og behøver ikke kalibrering.

Flere af sundhedsordførerne i Folketinget vil have undersøgt fordele, ulemper og omkostninger ved at tilbyde flash glukosemålere til alle voksne patienter med type 1-diabetes.

- Det har en meget stor forebyggende effekt, hvis patienter med diabetes 1 får de her målere, så jeg synes egentlig ikke, der burde været noget betænksomhed over det, da pengene på den lange bane i høj grad er sparet, fordi man jo sørger for, at patienterne har et stabilt blodsukker, siger sundhedsordfører for Socialistisk Folkeparti, Kirsten Normann Andersen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvfølgelig er det en god ide, og det skal bare løses. Liselott Blixt, sundhedsordfører, Dansk Folkeparti

En rundringning til alle sundhedsordførerne i Folketinget foretaget af TV2 ØSTJYLLAND viser, at både Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, SF, Konservative og Venstre er positive overfor idéen om at tilbyde flash glukosemålere til alle voksne patienter med type 1-diabetes.

- Vi ved, at det her hjælper syge mennesker, og det sikrer, at vi ikke får lige så mange indlæggelser og senkomplikationer, der også koster samfundet, så selvfølgelig er det en god ide, og det skal bare løses, lyder det fra sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, Liselott Blixt, til TV2 ØSTJYLLAND.

Sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, Liselott Blixt, er positiv overfor idéen om at tilbyde flash glukosemålere til alle voksne patienter med type 1-diabetes.

Eksperter: Alle med diabetes 1 bør få tilbuddet

TV2 ØSTJYLLAND har fået aktindsigt i referater fra et møde mellem alle regionernes sundhedsdirektører. Her fremgår det blandt andet, at en arbejdsgruppe med overlæger og eksperter foretrukne anbefaling er, at ”alle patienter med type-1 diabetes bør tilbydes at kunne benytte flash glukosemåler som almindelig monitorering af deres blodglukose, hvis de ønsker det.”

Eksperternes anbefaling vil ifølge dokumenterne koste mellem 78 og 136 millioner kroner. Den store usikkerhed i prisen skyldes blandt andet, at det er uklart, hvor mange der vil tage imod tilbuddet - og hvor mange, der vil få bivirkninger ved produktet, som gør, at de ikke kan benytte det.

På trods af eksperternes foretrukne anbefaling, endte regionerne med at vedtage retningslinjer, hvor kun de dårligst regulerede diabetes-patienter får tilbudt flash glukosemåleren.

Grafik: TV2 Østjylland har foretaget en rundringning til alle kommuner for at finde ud af hvor mange, der siden 30. maj 2017 har ansøgt om en flash glukosemåler - og hvor mange, der har fået ansøgningen godkendt. Aarhus Kommune kunne ikke oplyse hvor mange ansøgninger, de har fået.

- Det er rigtigt godt, at de dårligt regulerede får tilbuddet. Men jeg tænker, at vi simpelthen skal have et samfund, der er meget bedre til at gribe de potentialer, der er ved ny teknologi. Og der er rigtigt store potentialer i den her glukosemåler, siger politisk chef i Diabetesforeningen Ane Eggert Jackson til TV2 ØSTJYLLAND.

Udlevering af målere blev stoppet

På Regionshospitalet Silkeborg har man indtil denne sommer tilbudt flash glukose-målere til alle voksne patienter med type 1-diabetes. Men efter mødet mellem regionernes sundhedsdirektører, blev der udstukket nye retningslinjer. Det betød, at der blev sat en stopper for ordningen i Silkeborg.

Jeg mener, at det bør tilbydes til alle personer med type 1-diabetes, som vil kunne have gavn af det. Klavs Würgler Hansen, specialeansvarlig overlæge, Diagnostisk Center på Regionshospitalet i Silkeborg

- Det er ærgerligt. Det sætter en effektiv stopper på et kvalitetsprojekt, hvor man havde en enestående mulighed for at fortælle, hvad der sker, når man giver det tilbud til alle patienter, siger Klavs Würgler Hansen, specialeansvarlig overlæge, Diagnostisk Center på Regionshospitalet i Silkeborg.

- Jeg mener, at det bør tilbydes til alle personer med type 1-diabetes, som vil kunne have gavn af det og vil kunne benytte det effektivt, og det er langt, langt de fleste, siger han.

00:20 VIDEO: Specialeansvarlig overlæge Klavs Würgler Hansen forklarer, hvad fordelene er ved flash glukosemålerne. Luk video

I den nationale diabeteshandlingsplan fra 2017 blev det vedtaget, at alle børn og unge under 19 år med type 1-diabetes skal have tilbudt en flash glukosemåler.

- De nye retningslinjer er et fornuftigt skridt i den rigtige retning, som vil hjælpe en gruppe patienter, der i dag ikke har så nemt ved at stikke sig selv i fingeren mange gange om dagen, skriver sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke til TV2 ØSTJYLLAND.

De nye retningslinjer er et fornuftigt skridt i den rigtige retning. Magnus Heunicke, sundheds- og ældreminister

Men de samme regler gælder bare ikke for voksne. I dag har kun knap 12 procent af voksne patienter med type-1 diabetes nemlig fået bevilget en flash glukosemåler af deres region.

I følge sundheds- og ældreministeren er det dog stadigvæk et skridt i den rigtige retning.

- Vi startede med at give alle børn en måler, og nu udvider regionerne retningslinjerne til i første omgang at omfatte voksne med et særligt behov for måleren, skriver han.

Kan ikke købes af privatpersoner

Sundheds- og Ældreministeriet har af flere omgange spurgt Abbott om muligheden for at sælge flash glukosemåleren Abbott Freestyle Libre til privatpersoner. Men det nægter firmaet.

TV2 ØSTJYLLAND har fået aktindsigt i et af deres svar til ministeriet. Her skriver de blandt andet, at de ikke prioriterer salg til privatpersoner, så længe alle patienter med diabetes ikke har adgang til en konkret, individuel lægefaglig vurdering.

På opfordring fra Kirsten Normann Andersen (SF) har sundheds- og ældreudvalget nu stillet spørgsmål til sundheds- og ældre minister Magnus Heunicke om, hvorvidt han vil tage initiativ til at bevilge flash glukosemålere til voksne med type 1-diabetes.