Der skal være hjertestartere i letbanetog, lyder det fra politikere

Hvis du har et dårligt hjerte, bør du måske holde dig fra at køre med Aarhus Letbane.

Dine medpassagerer kan i hvert fald ikke finde en hjertestarter hverken i togene eller på letbanestationerne.

TV2 ØSTJYLLAND kunne i denne uge fortælle, at der ikke blev afsat penge til hjertestartere i letbanens budget - og det har nu fået flere politikere op ad stolen.

- Jeg synes, det er et must. Jeg synes, vi skal have hjertestartere i alle letbanetog. Det er jo bevist, at det redder liv. Det er vigtigt, at hjælpen er inden for rækkevidde, hvis der sker en ulykke, siger regionsrådsmedlem og bestyrelsesmedlem i Aarhus Letbane, Flemming Knudsen (S), til TV2 ØSTJYLLAND.

VIDEO: Letbanen kører derudaf, men flere frygter, at det kan koste liv at hoppe ombord, fordi der ikke er nogen hjertestartere (indslag fra 27. maj).

S og V i enighed

Formand for hospitalsudvalget i Region Midtjylland Henrik Gottlieb (S) mener også, at der hurtigst muligt skal findes penge til hjertestartere i letbanen.

- Det er et transportmiddel, som kører over lange afstande med mange passagerer. Derfor mener jeg, at der skal være hjertestartere, lyder det.

Det er ikke kun socialdemokrater, der vil have hjertestartere i letbanetogene. Det samme gælder for Arne Lægaard og Jørgen Nørby, der begge er regionsrådsmedlemmer for Venstre og bestyrelsesmedlemmer i Aarhus Letbane.

Hvem skal nu betale?

Aarhus Letbane er ejet af Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Det store spørgsmål er, hvem der skal betale for de hjertestartere, der tilsyneladende er stor opbakning til.

Ifølge Henrik Gottlieb skal regningen sendes til Aarhus Letbane. Det mener Jørgen Nørby dog ikke er en god idé.

- Jeg mener, at hjertestartere i letbanen skal prioriteres, men jeg ved ikke, hvem der skal betale. Jeg synes måske ikke, at letbanen selv skal betale. Det vil være bedst, hvis man kunne få fonde til det, siger Jørgen Nørby til TV2 ØSTJYLLAND.

René Korsgaard fra Hjerteforeningen Odder mener, at folk vil gøre mere brug af hjertestartere, hvis de sidder inde i letbanetog frem for på stationerne.

Hvert sekund tæller

Hos Hjerteforeningen Odder undrer man sig over, at der ikke allerede fra start er tænkt hjertestartere ind i letbanetogene.

- Vi ved, at det redder liv, og det er hvert sekund, der tæller. Og bliver en hjertestarter anvendt, så øger det virkelig chancen for overlevelse, sagde næstformand i Hjerteforeningen Odder, René Krongaard, mandag.

Flemming Knudsen siger til TV2 ØSTJYLLAND, at han tage emnet op, når der på tirsdag er møde i Aarhus Letbanes bestyrelse.

Aarhus Letbanes direktør, Michael Borre, vil ikke udtale sig yderligere om hjertestarterne inden tirsdagens bestyrelsesmøde.