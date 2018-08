Politikere vil have borgernes input: - Det flytter ikke meget

De østjyske politikere drøfter lige nu budgetter for 2019, og flere steder skal der spares på vigtige punkter. Derfor var borgerne i Skanderborg tirsdag aften inviteret til et møde med byrådet, hvor beboerne i kommunen kunne komme med deres ideer og inputs til byrødderne.

En af de omkring 100 borgere, der deltog på mødet, er Malene Skovhus Jørgensen fra Ejer Bjerge.

- Vi er mødt op for at høre, hvad Skanderborg Kommune tænker og for at få indflydelse. Jeg synes, det er fint, at vi bliver hørt og lyttet til og håber selvfølgelig, at de ting, der kommer frem i aften, bliver taget med, siger Malene Skovhus Jørgensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Forsker: Borgerne kan ikke rykke meget

Roger Buch, der er forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, vurderer dog ikke, at borgerne - på trods af borgermøder, som det i Skanderborg - for alvor bliver hørt.

- Det er formentlig meget begrænset, men kommer der en genial ide, griber politikerne selvfølgelig den. Vi skal huske, at politikerne har mange informationskilder i forvejen, så de er godt inde i, hvad borgerne vil og ikke vil. I det store hele er det meget begrænset, hvor meget borgerne kommer igennem med, siger Roger Buch til TV2 ØSTJYLLAND.

Han mener dog alligevel, at der kan være fordele ved at invitere til møde mellem borgere og politikere.

- Det er altid godt, at der er en dialog, og det kan også være et sted, hvor borgerne kan komme af med noget frustration, hvis de er utilfredse med det, der foregår – det er jo i sig selv meget værd, siger Roger Buch.

Borgerne vil høres

Borgmester i Skanderborg Jørgen Gaarde ser dog alligevel positivt på at kunne få borgernes ideer med i beslutningsprocessen.

- Det er et møde, der handler om at høre borgerne, men også et møde, hvor vi får lejlighed til at fortælle om, hvilken situation kommunen er i, og hvilke udfordringer vi står over for. Det her er en gylden lejlighed for at kunne meddele det til vores borgere, siger Jørgen Gaarde (S), borgmester, Skanderborg Kommune.

En af mødedeltagerne håber på, at politikerne tager borgernes inputs seriøst.

- Vi har brug for, at der bliver lyttet til os og blive informeret om, hvad der foregår i kommunen, så vi kan tage vores forholdsregler ude i de små samfund, som vi kommer fra, siger mødedeltager Malene Skovhus Jørgensen.