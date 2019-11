Politikere vil flytte busterminal - planer er rykket et skridt nærmere

På et byrådsmøde i Randers har et flertal af politikerne mandag sidst på eftermiddagen besluttet, at der skal arbejdes videre med en konkretisering af en ny busterminal placeret ved Dytmærsken og Trangstræde.

Som det kan ses på kortet herunder, er det hensigten, at busserne flyttes over mod Trangstræde og området med p-pladser.

Her kan den nye rutebilstation komme til at ligge. 28 stemte for at arbejde videre med denne placering, mens tre stemte imod. Foto: Randers Kommune

Flytningen af busterminalen skal formentlig give plads til projekter i forbindelse med Byen til Vandet, men også Føtex har et godt øje til området.

Debatten og en flytning af rutebilstationen har stået på i lang tid, og tre forskellige scenarier har været i spil.

Men nu har politikerne altså besluttet at gå videre med placeringen ved Trangstræde. Her ønsker man at lave en mere kompakt terminal, hvor driftsomkostningerne ikke ventes at stige.

Det er her ved Trangstræde, at den nye busterminal kommer til at ligge.

Delte meninger blandt passagerne

TV2 ØSTJYLLAND spurgte mandag nogle af de rejsende ved busterminalen, hvad de synes om flytningen.

- Det, tænker jeg, er fint, hvis det er det, der skal til for at få tingene til at hænge bedre sammen, siger Ulla Kronborg fra Stevnstrup.

Flytningen af busterminalen er en del af et større udviklingsprojekt, der skal få vandet, naturen og byen til at hænge bedre sammen.

- Byen til Vandet er et fantastisk projekt, og det er noget, som alle randrusianere skal glæde sig til, siger Ulla Kronborg.

Busterminalen ligger placeret centralt i Randers lige ved Dytmærsken Foto: Google Maps

Jørgen Gregersen er knap så begejstret for flytningen.

- Det er fuldstændig omsonst og spild af penge. Vi har p-pladser derover, som skal bruges af forbrugerne, og det fungerer udmærket, som det er, siger han.

