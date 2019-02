Politikere overvejer at bruge penge på pingviner midt i økonomisk krise

Kommunens økonomi er mere presset end nogensinde.

Alligevel er der politikere i Norddjurs Kommune, der synes, at det er en god idé at bruge penge på et pingvincenter i Kattegatcentret.

Kattegatcentret vil gerne lave et toetagers pingvincenter, der skal være Nordeuropas største.

Kattegatcentret trænger til en renovering, mener direktøren.

- Det vil gavne hele lokalområdet, i forhold til at vi får tiltrukket nogle flere besøgende, siger Helle Hegelund Knudsen, der er direktør i Kattegatcentret i Grenaa, til TV2 ØSTJYLLAND.

To fonde har sagt, at de vil betale 25 millioner kroner til centret, hvis Norddjurs Kommune betaler 20 millioner.

Det er allerede afgjort, at Grenaa Havn betaler 5 af de 20 millioner kroner, men hvor de sidste 15 millioner kroner skal komme fra, skal senere vedtages.

Et flertal i økonomiudvalget mener dog, at der er penge til at investere 15 millioner kroner i pingvincenteret.

Pingviner er 'nice to have'

Lars Østergaard (V), der er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget for Venstre, mener ligesom direktøren i Kattegatcentret, at det vil gavne kommunen på længere sigt at bruge pengene.

- Til selve pingvincenteret fik vi lavet en Epinionsundersøgelse for et års tid siden. Den viste, at der ville komme 45 millioner tilbage til samfundet og 28 millioner til lokalområdet og 60 arbejdspladser og 16 mio tilbage i skatteindtægter, siger Lars Østergaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi har været ude for en økonimsk krise, og så en måned efter vi har sat alt det her forfærdelige i gang, kan man lige pludselig finde 20 millioner til et pingvincenter. Det synes jeg ikke hænger sammen. Jens Meilvang (LA), medlem af Økonomiudvalget i Norddjurs Kommune

Jens Meilvang, der er medlem af Økonomiudvalget for Liberal Alliance, mener, at der er noget, der er "nice to have" og noget, der er "need to have," og der er et pingvinanlæg altså kun "nice".

- Det er ikke som sådan Kattegatcentret, jeg har noget imod. Det er det, at Norddjurs lige har været igennem historiske besvarelser. Jeg tror, det er omkring 50, der tager sig af vores ældre, der skal fyres, og 30 folkeskolelærer. Vi har sat skatten op til Danmarks højeste, siger Jens Meilvang og uddyber:

- Vi har været ude for en økonimsk krise, og så en måned efter vi har sat alt det her forfærdelige i gang, kan man lige pludselig finde 20 millioner til et pingvincenter. Det synes jeg ikke hænger sammen.

Flere borgere, som TV2 ØSTJYLLAND mødte fredag, var enig i, at det er underligt at investere i et pingvincenter midt i en krise.

- Det er mærkeligt, når der skal spares på børn og unge og på plejecentre, siger Laila Petersen, der bor i Grenaa og tilføjer:

- Der kan jo gå mange år, før de penge kommer ind, og i mellemtiden skal der sikkert bruges penge på at vedligeholde pingvincentret, og så er der ingen penge i overskud alligevel, siger hun.

Eksperter er uenige i effekten

- Hvis man investerer i kultur- og oplevelsesindustri, så kan det godt svare sig på den lange bane, fordi det generere værdi til et lokalområde, siger Britta Timm Knudsen, der er lektor i begivenhedskultur og oplevelsesøkonomi på Aarhus Universitet.

Ifølge kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus er det dog ulovligt for kommuner at give støtte til private virksomheder:

I udgangspunktet er det ikke lovligt at støtte private virksomheder. Roger Buch, kommunalforsker, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

- Inden for hele det her felt gør kommunerne meget for at støtte de lokale virksomheder, og det kan man godt forstå, men i udgangspunktet er det ikke lovligt at støtte private virksomheder, og det er også vigtigt at huske på, at på andre områder, der gør kommunerne alt muligt for at spare penge, men lige præcis når vi kommer inden for sport, kultur, event og hele oplevelsesområdet er der en utrolig velvilje i kommunerne til at give flere penge, siger Roger Buch.